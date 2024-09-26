Çalışanın Küçük Bir Hatası Yüzünden 20 Dakikada 143 Milyon TL Kaybederek İflasın Eşiğine Gelen Şirketin İnanılmaz Hikâyesi

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
28 Ağustos'ta, Little Swan Dongshan'ın online mağazasında dev bir indirimle karşılaştığını sanan müşteriler, 40 binden fazla sipariş verdi ancak olay, bundan çok daha farklıydı... Yanlışlıkla yapılan indirim, şirketi iflasın eşiğine getirmişti.

Çin merkezli bir şirket, bir çalışanının çamaşır makinelerinin bir kısmını yanlış fiyatlandırması yüzünden 20 dakikada iflasın eşiğine gelmişti.

Bu kısa süre içinde kaybedilen para, neredeyse 4.2 milyon dolar, yani 143 milyon TL civarındaydı. Böyle bir şey nasıl mümkün olmuştu ve sonrasında neler yaşanmıştı?

20 dakikalık dev bir indirim sandılar.

çamaşır makinesi

28 Ağustos 2024 tarihinde, Çin’deki Little Swan Dongshan'ın online mağasında 40 binden fazla sipariş verildi. Düşük fiyatların ardındaki kişi, şirketin çalışanıydı ve küçük bir hatanın büyük sonuçları olmuştu.

Sitedeki fiyatları görenler, büyük bir indirim yapıldığını düşündü ve 20 dakika içinde çokça alışveriş yapıldı. Hatta tek bir siparişte, birden fazla çamaşır makinesi vardı. Bu da indirim için satın alan kişilerden ziyade kâr etmeye çalışan işletmeler olduğuna işaret ediyordu.

Ne olacağı hâlâ bilinmiyor.

çalışan

Çalışan, şirkete 143 milyon TL (30 milyon yuan) Elbette çalışanın böylesine büyük miktarlarda bir parayı karşılayabilmesi gibi bir durum söz konusu değildi. Hatta, sahip olduğu her şeyi satsa bile karşılayamayacağını, hatası için çok üzgün olduğunu söylemişti.

Little Swan Dongshan, hatalı satışların iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu ancak sonucun ne olacağı hâlâ bilinmiyor. Şirket, bunun gerçekten bir hata olduğunu göstermek için güçlü kanıtlar sunmak zorunda. Aksi takdirde mahkemeden olumsuz bir karar çıkarsa iflas edebilirler.

Kaynaklar: SCMP, The Star

Keyifle okuyacağınız daha fazla içerik:
İLGİLİ HABER

Kanada’nın En Büyük Kripto Para Borsası QuadrigaCX’in İflası Nasıl Bir Skandala Yol Açtı? (Sahibi Kendini Öldü Gibi Gösterdi İddiaları da Var!)
İLGİLİ HABER

İflasın Eşiğinden Dönmüşler: BMW'nin Uçak Motoru Üretmekten Milyar Dolarlık Bir Araba Markası Olmaya Uzanan Başarı Öyküsü
İLGİLİ HABER

Bir Zamanların Devleri Olsalar da Sonunda İflas Bayrağını Çeken 20 Türk Şirketi #Bölüm 2

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler