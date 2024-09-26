28 Ağustos'ta, Little Swan Dongshan'ın online mağazasında dev bir indirimle karşılaştığını sanan müşteriler, 40 binden fazla sipariş verdi ancak olay, bundan çok daha farklıydı... Yanlışlıkla yapılan indirim, şirketi iflasın eşiğine getirmişti.

Çin merkezli bir şirket, bir çalışanının çamaşır makinelerinin bir kısmını yanlış fiyatlandırması yüzünden 20 dakikada iflasın eşiğine gelmişti.

Bu kısa süre içinde kaybedilen para, neredeyse 4.2 milyon dolar, yani 143 milyon TL civarındaydı. Böyle bir şey nasıl mümkün olmuştu ve sonrasında neler yaşanmıştı?

20 dakikalık dev bir indirim sandılar.

28 Ağustos 2024 tarihinde, Çin’deki Little Swan Dongshan'ın online mağasında 40 binden fazla sipariş verildi. Düşük fiyatların ardındaki kişi, şirketin çalışanıydı ve küçük bir hatanın büyük sonuçları olmuştu.

Sitedeki fiyatları görenler, büyük bir indirim yapıldığını düşündü ve 20 dakika içinde çokça alışveriş yapıldı. Hatta tek bir siparişte, birden fazla çamaşır makinesi vardı. Bu da indirim için satın alan kişilerden ziyade kâr etmeye çalışan işletmeler olduğuna işaret ediyordu.

Ne olacağı hâlâ bilinmiyor.

Çalışan, şirkete 143 milyon TL (30 milyon yuan) Elbette çalışanın böylesine büyük miktarlarda bir parayı karşılayabilmesi gibi bir durum söz konusu değildi. Hatta, sahip olduğu her şeyi satsa bile karşılayamayacağını, hatası için çok üzgün olduğunu söylemişti.

Little Swan Dongshan, hatalı satışların iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu ancak sonucun ne olacağı hâlâ bilinmiyor. Şirket, bunun gerçekten bir hata olduğunu göstermek için güçlü kanıtlar sunmak zorunda. Aksi takdirde mahkemeden olumsuz bir karar çıkarsa iflas edebilirler.

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