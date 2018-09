Google, internet dünyasının en büyük buluşlarından birisi olarak bundan 20 yıl önce kuruldu. O günlerden bu yana dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan Google, temel hizmeti olan arama motorunda, son 20 yılın en çok arananlarını açıkladı.

Dile kolay, tam 20 yıl. Hala çoğu insan Google’ı bir arama motorundan ibaret olarak düşünse de hayatımıza etkisi tahmin edebileceğinizden daha fazla. Bugün sadece merak ettiklerimizi sunmakla kalmayıp, yapay zekalar, internet teknolojileri, mobil yazılımlar gibi daha sayamayacağımız pek çok çalışma alanı var.

Son yıllarda elinde bulundurduğu bilgi miktarıyla Big Data kavramının geleceğini belireyen Google, elbette bazı konularda masum değil. Yine de aniden ortadan kalktığı bir senaryoyu düşünürsek, kendimizi küresel bir krizin eşiğinde bulabiliriz.

20. yaşını 20 yıldır geçirdiği değişimleri lanse etmek yerine nelerin çok sayıda arandığını açıklayarak kutlayan Google, geçmişe kısa bir yolculuk fırsatı sunuyor. Biz de sizin için Google’ın 20 years of Google Search sitesinden ufuk açıcı bir derleme yaptık. İşte kategorilere göre, İngilizce diliyle en çok Google araması yapılan kavramlar:

Google’da en çok aranan hayvanlar:

1999 ve 2018 arasındaki periyotta en çok aranan hayvan köpek olurken onu kedi takip etti. Sıralamanın devamında ise balık, kuş, at, ayı ve aslan yer aldı.

Not: En çok aranan köpek türü ise Bulldog, Labrador, Husky, Chihuahua ve Pug oldu.

Google’da en çok aranan sporcular:

1999 ve 2004 yılları arasında: Tenisçi Anna Kournikova

2005 yılında: Bisikletçi Lance Armstrong

2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013 ve 2018 yıllarında: Golfçü Tiger Woods

2008 yılında: Yüzücü Michael Phelps

2012 yılında: Amerikan futbolcusu Tim Tebow

2014 yılında: F1 pilotu Michael Schumacher

2015 yılında: Kadın güreşçi Rounda Rousey

2016 ve 2017 yıllarında: Dövüş sanatları ustası Conor Mcgregor

Google’da en çok aranan yazarlar:

1999 ve 2018 yılları arasında en çok aranan yazar Martin Luther King oldu. Onun ardından İngiliz yazar ve şair William Shakespeare geldi. Bu ikiliyi Mark Twain, Charles Dickens takip etti. Hala hatta olup 20 yılın en çok aranan yazarlar listesine girmeyi başaran tek kişi şu an 52 yaşında olan Nicholas Sparks oldu

Google’da en çok aranan kitaplar:

1999, 2000, 2001 ve 2002 yıllarında: Vladimir Nabokov tarafından yazılan Lolita romanı

2002’den 2018’e kadar, Hristiyanların kutsal kitabı İncil en çok aranan kitap oldu. Onun hemen ardından en çok aranan kitap ise Kuran-ı Kerim.

Kitap listesine girmeyi başaran en yeni roman ise geçtiğimiz yıl filmi vizyona giren, 2011’de yayınlanmış Ernest Cline’in yazdığı Ready Player One oldu.

Google’da en çok aranan filmler:

1999 ve 2002 yılları arasında: Tomb Raider

2003 yılında: Matrix

2004 yılında: Shrek

2005 yılında: Napaleon Dynamite

2006’da ve 2016’da ayrı ayrı: X-men

2007 ve 2008’de: High School Musical

2009, 2011 ve 2014’te: Transformers

2010 yılında: Avatar

2012 yılında: Twilight

2013 ve 2015’te: Fast and Forious

2017 yılında: Thor

2018 yılında: Black Panther

Google’da en çok aranan televizyon dizileri:

1999 ve 2004 yılları arasında: The Simpsons

2005 ve 2009 yılları arasında: Lost

2010 ve 2012 yılları arasında: Glee

2013 ve 2018 yılları arasında: Game of Thrones

Not: Listeye her yıl girmeyi başaran tek televizyon dizisi The Simpsons oldu.

Google’da en çok aranan oyuncular:

1999, 2000, 2001, 2002 yıllarında: Pamela Anderson

2003, 2004 yıllarında: Orlando Bloom

2005, 2006, 2007 yıllarında: Jessica Alba

2008 yılında: Heath Ledger

2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında: Megan Fox

2013 ve 2015 yıllarında: Paul Walker

Google’da en çok aranan oyunlar:

1999 yılında en çok aranan oyun olan Pokemon, 2007 ve 2014 yılları arasında yeniden zirveye oturdu, 2016 ve 2017 yıllarının da en çok aranan oyunu oldu.

2000, 2001 ve 2002 yıllarında: Diablo

2003 yılında: Solitaire

2004 yılında: Final Fantasy

2005 yılında: World of Warcraft

2006 yılında: Sudoku

2015 yılında: Clash of Clans

2018 yılında: Fortnite

Not: Fortnite, yayınlandığı yıl Google’ın en çok aranan oyunu oldu. Listede bunu daha önce başaran tek oyun World of Warcraft.

Google’da en çok aranan şarkıcılar:

1999, 2000, 2001, 2004 ve 2008 yıllarında: Britney Spears. (Kendisi 2011 yılından bu yana listede değil)

2002, 2006 ve 2007 yıllarında: Shakira

2003 yılında: Eminem

2005 yılında: Meiway

2009 yılında: Michael Jackson

2010’dan 2018’e kadar Justin Bieber

Not: Tüm zamanlarda en çok arananlar listesine girmeyi başaran Eminem ve Shakira oldu.

Google’da en çok aranan gök cismi:

Güneş, tüm zamanların en çok aranan gök cismi olurken, onu sırasıyla Mars, Dünya, Ay ve Merkür takip etti. İnsanların Jüpiter aramalarına olan ilgisi de artış gösteriyor.

Google'da son 20 yılda en çok nelerin arandığına ilişkin daha detaylı sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz.