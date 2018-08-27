Katil, Kapsamlı DNA Testleri Sayesinde Yakalandı

20 yıldır bir türlü bulunamayan çocuk katilinin izi, çok detaylı DNA taramaları sayesinde ortaya çıktı.

1998 yılında polis tarafından cesedi bulunan çocuğun katili 20 yıl sonra yakalandı. 20 yılın sonunda DNA testleri sayesinde tespit edilen 55 yaşındaki katil zanlısı Jos Brech, İspanya'da yakalanıp göz altına alındı.

11 yaşındaki Nicky Verstappen, 10 Ağustos 1998 tarihinde yaz kampında kayboldu. Sonraki arama çalışmalarında, kamp alanının yakınlarında çocuğun cesedine rastlandı. Çocuğun katil zanlısı ise bir türlü yakalanamamıştı; ta ki bu yıla kadar. Yıllar sonunda DNA testleri sayesinde kimliği tespit edilebilen katil zanlısı için uluslararası yakalama emri verildi.

6 ayda içerisinde yaklaşık olarak 15 bin erkeğin gönüllü olarak katıldığı Hollanda'nın en kapsamlı DNA taraması sayesinde polis zanlıyı tespit etti. Tarama sırasında Verstappen'in giysilerinde bulunan DNA örneğinin, nisan ayından bu yana haber alınamayan Jos Brech'inkiler ile eşleştiği belirlendi.

Hollandalı bir gazeteci ise 20 yıldır inatla sürdürülen araştırmaların sonunda meyvelerini verdiğini söyledi.