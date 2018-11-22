Zelda: The Ocarina of Time'ı Bu Kadar İyi Yapan Neydi?

Nintendo'nun Mario ile birlikte en büyük efsanelerinden olan Zelda serisinin tartışmasız en iyi oyunu olan Ocarina of Time neden bu kadar muhteşem bir oyundu?

Belki 90'ların ortasından sonra doğan nesil adını daha önce duymamış olabilir ancak Ocarine of Time'ın, IGN'in gelmiş geçmiş en iyi oyunlar listesinde 2. sırada yer aldığını söylersek yarattığı etkiden de haberdar etmiş oluruz.

Link'in ilk 3D macerası olan Ocarina of Time, Nintendo64 ile oyun dünyasında adeta bir devrim etkisi yaratmıştı. Neredeyse bugünün oyunlarında dahi görmediğimiz kadar uçsuz bucaksız bir oyun evrenine sahip Ocarina of Time, Zelda serisi yepyeni mekaniklere geçiş yapmadan önce sessiz sedasız, dingin bir deneyimin ne kadar büyüleyici olabildiğini göstermişti.

Daha sonra yapımcıların itiraf ettiğine göre ICO gibi bir efsaneye de ilham kaynağı olmuş olan Ocarine of Time'ın yeni nesille buluşması biraz geç olsa da muhteşem oldu. Nintendo'nun gözlüksüz 3D deneyimi sunduğu 3DS için 'remake' versiyonu gelen yapım, aynı lezzeti onca yıl sonra da sunmayı başardı.

Bugün bir Nintendo64 emülatörü ile bu deneyimi PC'de de deneyimleyebilirsiniz ancak fiyatı da kelepir seviyesine inmişken bir Nintendo 3DS edinip bu efsaneyi oynamanızı şiddetle öneriyoruz.