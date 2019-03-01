20. Yönetim Bilimleri Kongresi İTÜ’de

19 yıldır başarıyla gerçekleştirilen ve önemini her yıl arttıran Yönetim Bilimleri Kongresi (YBK)’nin 20.’si 7-9 Mart 2019 tarihlerinde İTÜ Maçka Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin en aktif öğrenci kulüplerinden İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen kongre, her yıl 62 farklı üniversiteden 1500 kişilik katılımcıya ve internet üzerinden 10.000 kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Kongre; Oturumlar, Vaka Çalışmaları, Fuckup Night, Kariyer Alanı ve Kapanış Gecesi olmak üzere 5 ana bölümden oluşmaktadır. Kongrenin amacı, öğrenciler ve iş dünyası arasında köprü kurarak, dünyada trend olan yönetim konuları hakkında bilgi paylaşımına olanak vermek ve kariyer planlaması yapmakta olan öğrencilere yol göstermektir.

Yönetim Bilimleri Kongresi kapsamında Türkiye’nin ve Dünya’nın gündemindeki konular dünü ve bugünüyle ilgili firma temsilcileri ve sektörün önde gelen isimleri tarafından ele alınacaktır. Bunların yanı sıra organizasyon kapsamında yönetim bilimlerinin ülkemizdeki geleceği ile ilgili beklentiler, fütüristtik yaklaşımlarla irdelenecek ve konuşmacılar ile katılımcılar arasında bilgi ve fikir aktarımı etkin bir şekilde sağlanacaktır.

Bu sene kongrede katılımcılarla bir araya gelecek isimlerden bazıları şu şekilde;

Webrazzi kurucu CEO’su Arda Kutsal,

Melek Yatırımcı Hande Enes,

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay,

Müzisyen İskender Paydaş,

Ekonomist Atilla Yeşilada,

Komedyen Kaan Sekban,

Sunucu ve Spor Yazarı Murat Murathanoğlu,

Gazeteci Emin Çapa,

Karikatürist Emrah Ablak

ve TEB, Nestle, Fiba Holding, Henkel, Coca Cola İçecek, Lenovo, GSK, L'Oreal, Migros, Tadım, Pladis, Perfetti Van Melle gibi firmalardan alanında yetkin daha birçok konuşmacı yer alacak.

Organizasyon kapsamında üç gün boyunca eğitimler ve vaka çalışmaları düzenlenecektir. Vaka çalışmaları için toplanan başvurular üzerine katılımcı firmalar tarafından yapılacak elemeler ile belirlenecek katılımcılarla vaka çalışmaları gerçekleştireceklerdir. Vaka çalışmalarında katılımcılara staj imkanının da sunulabileceği çeşitli sürpriz hediyeler verilecektir.

Kariyer alanında firmalar ile birebir network kurabilecektir. İlk günün akşamında gerçekleşecek olan Fuckup Night’ anlatılacak olan başarısızlık hikayeleri katılımcıları hem eğlendirecek hem de atacağı adımlar için yol gösterici olacaktır. Ayrıca organizasyon kapsamında gerçekleşecek olan Kapanış Gecesi’nde Fatma Turgut konseri gerçekleşecektir. 20. Yönetim Bilimleri Kongresi’nde konuşmacı olarak yer alacak isimleri, facebook.com/ YBKongresi - instagram.com/ituimk sayfalarından ve ybk.org.tr üzerinden takip edebilirsiniz.