2000 TL ve Altı Bütçeyle Alınabilecek En İyi 10 Telefon

İyi bir akıllı telefon almak için bir servet dökmenize gerek yok. Bugün 2000 TL ve altındaki bütçeyle alabileceğiniz en iyi 10 telefonu listeliyoruz.

Hem dolar kurunun yükselişi hem de akıllı telefonların dünya genelinde da fiyatlarının yükselmesi, iyice can sıkıcı olmaya başladı. Son birkaç yılda 1000 dolar seviyesini standartlaştırmaya çalışan ve nispeten başarılı olan üreticiler, şimdi de katlanabilir telefonlarla 2000 dolar ve üzeri fiyatlara telefon satmayı hedefliyorlar.

Neyse ki bu markaların hâlâ tüketici dostu diyebileceğimiz akıllı telefonları da var. Bir telefona on binlerce lira harcamak istemiyorsanız, doğru yerdesiniz. Sizler için 2000 TL altındaki en iyi 10 telefonu listeliyoruz.

Not: 27 Şubat 2019'daki fiyatlar baz alınmıştır, içerik sponsorlu değildir.​ Sıralama, pahalıdan ucuza olacak şekilde yapılmıştır.

10. Honor 8X

Huawei'nin alt markası Honor'un ilk Kirin 710'lu telefonu olan Honor 8X, orta fiyat segmentinde yer alan en iddialı cihazlardan biri. Yapay zekalı çift arka kamerası, 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesiyle birçok işinizi görecek olan Honor 8X, 3.750 mAh bataryasıyla da uzun bir kullanım süresi sunuyor.

Honor 8X'i İthalatçı Garantili olarak 1.829 TL'ye, Honor Türkiye Garantili olarak ise 2.079 TL'ye satın alabilirsiniz.

9. Meizu X8

Ülkemize iddialı bir şekilde giriş yapan Meizu'nun Snapdragon 710 mobil platformuna sahip en uygun fiyatlı telefonu olma niteliği taşıyan Meizu X8, yarı çentikli tasarımıyla ilginç bir görünüme sahip. 3.210 mAh batarya ve 4 GB RAM ile gelen cihazın 64 GB versiyonunu 1.899 TL'ye Meizu Türkiye Garantili olarak almak mümkün.

8. Huawei P Smart 2019

Ülkemizde reklam filmiyle çok konuşulan Huawei P Smart 2019, şu an bulunduğu fiyat aralığında gayet iyi bir alternatif. Listemizdeki bir diğer Huawei (Honor) cihazı olan 8X ile aynı yonga setini, yani Kirin 710'u bünyesinde barındıran P Smart 2019, damla çentikli ekranı ve şık renkleriyle dikkat çekiyor. Huawei P Smart 2019 ilk lanse edildiğinde daha yüksek bir fiyattan satışa çıkmış olsa da şu an Huawei Türkiye Garantili olarak 1.799 TL'ye satın alabilirsiniz.

7. Samsung Galaxy M20

Samsung'un Huawei ve Xiaomi ile rekabet etmek için çıkardığı yeni uygun fiyatlı telefonu Galaxy M20, Infinity-V ekran tasarımı ve 5.000 mAh bataryasıyla öne çıkıyor. Gücünü Samsung'un Exynos 7904 yonga setinden alan Galaxy M20, şu an n11'deki Samsung Türkiye mağazasında 250 TL kupon avantajıyla birlikte 1.799 TL'ye satılıyor.

6. Xiaomi Mi A2

Xiaomi'nin Android One'lı en iyi akıllı telefonu olan Mi A2, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 660 yonga setinden alıyor. Çentikli tasarım sevmeyenler için oldukça iyi bir tercih olan Mi A2'nin tek eksi yönünün 3.000 mAh bataryası olduğunu söyleyebiliriz. Xiaomi Mi A2'nin 32 GB ile 64 GB versiyonları arasında ciddi bir fiyat farkı bulunmuyor, bu yüzden cihazın 64 GB depolama kapasitesine sahip versiyonunu İthalatçı Garantili olarak 1.559 TL'ye, Xiaomi Türkiye Garantili olarak ise 1.842 TL'ye alabilirsiniz.

5. Honor 10 Lite

Honor'un bir başka Kirin 710'lu cihazın olan Honor 10 Lite, bu platformu kullanan en uygun fiyatlı cihaz konumunda. Honor 10 Lite, 3 GB RAM ve 32 GB gibi artık yetersiz sayılabilecek bir depolama kapasitesine sahip olsa da cihazın fiyatına oranla sunduğu performans ve kamera kalitesi, onu listemize sokuyor. Honor 10 Lite'ı günümüz itibariyle Honor Türkiye Garantili olarak 1.639 TL seviyesinde satın almak mümkün.

4. Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi'nin bir başka Snapdragon 660'lı telefonu Mi 8 Lite, ülkemiz telefon pazarında rekabeti kızıştıran cihazlardan biri. Son yılların tasarım çizgilerini taşıyan cihaz, kamera özellikleri bakımından da oldukça iyi. Şu an için Xiaomi Türkiye Garantili olarak satışı olmayan Mi 8 Lite'ın 64 GB versiyonu, İthalatçı Garantili olarak 1.591 TL seviyelerine kadar bulunabiliyor.

3. General Mobile GM9 Pro

General Mobile'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü, ve şirketin bugün bile en iyi akıllı telefonu konumunda olan GM9 Pro, 2.899 TL fiyat etiketiyle piyasaya çıkmıştı. Snapdragon 660 mobil platformuna sahip cihaz, DxOMark'tan aldığı 90 puan ve tek tuşla video çekme gibi özellikleriyle dikkat çekmişti. Şimdi ise artan rekabette ben de varım diyen General Mobile, cihazın fiyatını 1500-1600 TL aralığına çekti. Günümüz itibariyle GM9 Pro'yu 1.589 TL'ye satın alabilmek mümkün.

2. Asus Zenfone Max Pro ZB602KL

Asus'un 5.000 mAh bataryalı telefonu Zenfone Max Pro, son aylarda yaşadığı fiyat düşüşüyle oldukça dikkat çekici bir hale geldi. Snapdragon 636 yonga setine sahip cihaz performans konusunda akıcı bir deneyim yaşatacaktır. 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip cihazın Asus Türkiye Garantili fiyatı ise 1.399 TL.

1. Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Xiaomi'nin yüksek pil kapasitesiyle dikkat çeken cihazı Redmi Note 6 Pro, sahip olduğu Snapdragon 636 yonga setiyle, Snapdragon 660'lı cihazlardan bir tık geride kalsa da 4.000 mAh bataryası ve daha uygun fiyatıyla iyi bir alternatif olabilir. Çift arka kamera ve iPhone X benzeri çentikli tasarımla gelen cihazın 32 GB versiyonu İthalatçı Garantili olarak 1.379 TL'ye satılıyor.

Özellikle son 1-2 aydır 2000 TL altı telefon piyasası oldukça hareketlendi ve rekabet iyice kızıştı. Meydanı Xiaomi ve Huawei gibi Çinli markalara bırakmak istemeyen Samsung ve Asus gibi şirketler de fiyatlarını düşürerek rekabete katıldı. Listemizdeki cihazlar hakkında görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.