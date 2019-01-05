2000 Yılından Bu Yana En Başarılı Filmler Listesi Açıklandı

2000 senesinden günümüze kadar yapılmış en iyi filmler listesi yayınlandı. Mission: Impossible II'den, Avengers: Infinity War'a kadar uzanan geniş arşiv, filmlerin Box Office'te elde ettikleri başarıya göre sıralanıyor.

Her sene sonunda filmlerin elde ettikleri gişe hasılatları yayınlanır ve filmin ne kadar başarı elde ettiği konusunda genel bir fikir elde edilir. Bazen gişe rekorları kıran dev yapımlar hakkında, Rotten Tomatoes veya IMDB aynı fikirde olmayabilir. Yine de izleyicilerin gönüllerini fethetmeyi başarmış filmler, başarılı yapımlar olarak tarih sayfalarındaki yerini alırlar. İşte 2000 yılından bu yana çekilmiş olan, en yüksek gişe hasılatı yapmış 19 filmin listesi.

2000: "Mission: Impossible II"

Box Office Hasılatı: 546.4 Milyon Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %56

Görevimiz Tehlike serisinin ikinci filmi olan yapım, bir yandan heyecanlı aksiyon sahneleri ise adrenalin dolu dakikalar yaşatırken, öte yandan da izleyiciyi güldürmeyi başarabiliyor. Tom Cruise'un başrolünü oynadığı film, vizyona girdiği yılın en çok izlenilen filmlerinden biri olmayı başardı. Görsel efektleri ve Hans Zimmer'ın yaptığı film müzikleri ile seyirciden olumlu dönüş alan film için eleştirmenler fikir birliği sağlayamamış görünüyorlar.

2001: "Harry Potter ve Felsefe Taşı"

Box Office Hasılatı: 974.8 Milyon Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %81

J.K.Rowling’in milyonlarca kopya satan kitap serisi Harry Potter’ın, beyaz perdeye uyarlanması ile birlikte, sihirli dünyanın kapıları ardına dek aralanmış oldu. Serinin ilk filmi olarak vizyona giren Felsefe Taşı milyonlarca izleyicinin gönlüne taht kurarken, eleştirmenlerden tam not aldı. Film, çok uzun yıllar nesilden nesile aktarılacak bir dünyanın işaretçisi olarak tanımlandı.

2002: "The Lord of the Rings: İki Kule"

Box Office Hasılatı: 923,3 Milyon Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %95

J.R.R. Tolkien’in 3 kitaplık ölümsüz eserinden beyaz perdeye uyarlanan Yüzüklerin Efendisi serisinin ikinci filmi olan İki Kule, fantastik film severleri bambaşka bir boyuta taşıdı. Vizyona girdiği tarihten itibaren büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarabilen film ile ilgili eleştirmenlerin yorumları da oldukça doyurucuydu.

2003: "The Lord of the Rings: Kralın Dönüşü"

Box Office Hasılatı: 1.119 Milyar Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %93

Yüzüklerin Efendisi serisinin üçüncü ve son filmi olan Kralın Dönüşü, tek yüzüğün yok edilmesi için verilen mücadeleyi konu ediyor. Tıpkı serinin diğer filmleri gibi büyük bir gişe hasılatı yakalamayı başaran yapım, sinema camiasından da büyük beğeni toplayarak, adını tarihin en çok izlenen filmleri listesine yazdırmayı başardı.

2004: "Shrek 2"

Box Office Hasılatı: 919.8 Milyon Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %89

Shrek etkileyici hikayesiyle çocuklara güzel mesajlar vermeyi başarırken, büyüklerin de gönüllerini fethetmeyi başarabilen, gişe hasılatı oldukça yüksek bir animasyon film oldu. Tarih boyunda en çok izlenen aile filmlerinden biri olmayı da başaran yapım, eleştirmenler tarafından oldukça beğenilen bir devam filmi oldu.

2005: "Harry Potter ve Ateş Kadehi"

Box Office Hasılatı: 896.9 Milyon Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %88

Serinin dördüncü filmi olan Ateş Kadehi, çocukluklarını bildiğimiz karakterlerin büyüyerek, fantastik maceralara atıldığı bir hikayeyi daha izleyicilere anlatıyor. Harry Potter kitap ve filmlerinin sadece çocuklara ait bir dünyayı yansıtmadığının en net örneklerinin yaşandığı bu film, hem duygusal hem de görsel anlamda etkileyici sahneler içeriyor.

2006: "Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı"

Box Office Hasılatı: 1.066 Milyar Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %53

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filminin devam filmi olarak vizyona giren yapım, serinin hayranları tarafından ilgi ile izlenirken, eleştirmenlerden pek de olumlu puanlar alamadı. Kaptan Jack Sparrow ve mürettebatının, korsanlara özgü özgür yaşam tarzını korumak için verdikleri mücadelenin anlatıldığı devam filmi, gişede çok büyük bir rekora imza attı.

2007: "Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu"

Box Office Hasılatı: 963.4 Milyon Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %44

Karayip Korsanları serisinin üçüncü ve son bölümü olan Dünyanın Sonu, vizyona girdikten sadece 18 gün sonra gişe rekorları kırarak dev bir hasılata erişti. Johnny Depp, Orlando Bloom ve Keira Knightley gibi sevilen oyuncuların başrollerini paylaştığı film, eleştirmenlerin gözünden pek de başarılı bir yapım olarak değerlendirilmedi.

2008: "Kara Şövalye"

Box Office Hasılatı: 1.003 Milyar Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %94

Christopher Nolan'ın yönettiği Batman Başlıyor filminin devam filmi olarak çekilen Kara Şövalye, birçok kişi için şimdiye kadar yapılmış en iyi süper kahraman filmleri arasında yer alıyor. Gerek görsel efektleri, gerek film müzikleri yönünden hem seyirci hem eleştirmenler tarafından çok beğenilen bu filmi farklı kılan bir etken daha var: Joker. Heath Ledger’ın efsanevi performansı ile bambaşka bir boyuta taşınan film, DC hayranlarının dışında da çok sayıda sinema severin, en sevdiği süper kahraman filmleri arasında gösteriliyor.

2009: "Avatar"

Box Office Hasılatı: 2.777 Milyar Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %82

Titanik, Yaratık ve Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron’ın yazıp yönettiği Avatar, üç boyutlu sinema tekniği ile çekilen ilk filmdir. Film çekiminde kullanılan teknikler, sinema sektörünü de doğrudan değiştiren bir etkiye sahip oldu. Elde ettiği dev gişe hasılatı ile gelmiş geçmiş en çok izlenilen film olma ünvanını hala elinde bulunduran yapım, sinema tarihine adını altın harflerle kazıdı.

2010: "Toy Story 3"

Box Office Hasılatı: 1.067 Milyar Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %98

Oyuncak Hikayesi serisinin, üçüncü filmi olarak beyaz perdeye gelen yapım, serinin en çok izlenen filmi oldu. Ana karakter Andy’nin üniversite çağına gelmesiyle birlikte artık kendilerine ihtiyaç duymadığını zanneden oyuncakların macerasını konu alan film, gelmiş geçmiş en çok izlenen animasyon filmleri arasında yerini aldı.

2011: "Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Part 2"

Box Office Hasılatı: 1.341 Milyar Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %96

Harry Potter serisinin son filmi olan yapım, yıllardır süre gelen hikayenin sona erdiği nokta oluyor. Harry ve arkadaşlarının, Voldemort'a ait hortkulukları yok etmek için verdikleri mücadelenin konu edildiği filmde, karakterlerin yıllar içerisinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak nasıl değişime uğradıklarına şahit oluyoruz. Klasikleşen yapımlar arasında yerini alan ve günümüzde hala çok popüler olan Harry Potter serisinin bu filmi de tıpkı diğerleri gibi gişe rekorları kırarak, olumlu değerlendirmeleri topluyor.

2012: "The Avengers"

Box Office Hasılatı: 1.518 Milyar Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %92

Avengers, vizyona girdiği an süper kahraman ve özellikle de Marvel hayranları için çok özel bir gün yaşandı. Yıllarca solo filmlerinde severek izlenilen kahramanlar, Dünya'yı kurtarmak için bir ekip kurarak birlikte savaşmaya başladılar. Avengers öyle büyük bir başarı elde etti ki, bu filmden sonra da uzun yıllar boyunca Marvel yapımcılarının devam ettireceği filmlere yolu açmış oldu.

2013: "Frozen"

Box Office Hasılatı: 1.276 Milyar Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %90

Frozen, animasyonlar arasında en çok sevilen ve izlenen yapım olma özelliğine sahip. Türkiye'de de bu ünvanıyla ilk sırada yer alan film, çocukların sevgilisi haline gelen karakterleriyle hala popülerliğini koruyor. Disney şu an hala filmin müzikleri, ana karakter Elsa'nın kıyafetleri ve diğer karakterlerin oyuncak figürleri sayesinde, filmden yüksek bir kar elde etmeye devam ediyor.

2014: "Transformers: Kayıp Çağ"

Box Office Hasılatı: 1.104 Milyar Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %18

En çok gişe hasılatı yapan filmler arasında, izleyiciler ile eleştirmenlerin bu kadar ters düştüğü tek film Transformers: Kayıp Çağ oluyor. Serinin devam filmi olması nedeni ile vizyona girer girmez tüm dünyada ilgiyle izlenen ve görsel efektler anlamında da başarılı bulunan yapım, uzmanlar tarafından çok eleştirilmişti. Optimus Prime'ın yaşadığı kararsızlıklar ve verdiği mücadelenin gözler önüne serildiği yapım, tüm negatif yorumlara rağmen tarihteki en başarılı fimler arasında yerini almayı başardı.

2015: "Star Wars: Güç Uyanıyor"

Box Office Hasılatı: 2.068 Milyar Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %93

Nostaljinin ve yeniliğin birleştiği nokta olarak bu filmi göstermek pek de yanlış olmaz. Bilim-kurgu hayranlarının heyecanla beklediği bu yapım, tarihin en yüksek gişe yapan üçüncü filmi oldu. Star Wars hikayesine yeni karakterler katarak, bu evreni genişleten yapımcılar, uzun yıllardır bekleyen hayranlarına güzel bir epik hikaye hediye etti.

2016: "Kaptan America: Civil War"

Box Office Hasılatı: 1.153 Milyar Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %91

Marvel çıkardığı her yeni filmi ile bir öncekinin de rekorunu egale etmeyi başarıyor. Civil War filminin, süper kahraman filmleri arasında farklı bir yeri olmasının nedeni ise ilk defa iki süper kahramanın birbiriyle savaşacak olmasıydı. Kaptan Amerika ve Iron Man'in farklı taraflarda yer alması nedeni ile bütün ekibin ikiye ayrılması, devamında bol aksiyon sahneli bir süper kahramanlar savaşını getirdi. Filmin ayrıca bir diğer özelliği ise, ilk defa Marvel evreninde Spider-Man'in gösterilmiş olmasıydı.

2017: "Star Wars: Son Jedi"

Box Office Hasılatı: 1.332 Milyar Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %91

Star-Wars hayranlarının sayısı dünya çapında o kadar fazla ki, serinin her filmi vizyona girmeden önce heyecan içerisinde bekleniyor. Son Jedi filminin kalplerdeki yerinin farklı olmasının nedeni ise Luke Skywalker'ı tekrar ekranlarda görülecek olmasıydı. Luke'un bu defa Jedi eğitmeni olarak hayranlarının karşısına çıktığı yapım, tabii ki vizyona girdiği tarihten çok kısa bir süre sonra gişe rekorları kırdı.

2018: "Avengers: Infinity War"

Box Office Hasılatı: 2.048 Milyar Dolar

Eleştirmenlerden Aldığı Puan: %84

Tam 10 sene boyunca işlenmiş bir hikayenin son iki filminden biri olarak vizyona giren Avengers: Infinity War, Marvel hayranlarını büyük şaşkınlık içerisinde bırakan bir yapım oldu. Film vizyona girmeden aylar önce spekülasyonları dolanmaya başlamıştı. Filmin devamı olacak olan Avengers: End Game ise Nisan ayında vizyona girecek. Infinity War, Marvel evreninin en çok izlenen filmi olurken, tüm sinema tarihinin en çok gişe yapan dördüncü filmi olmayı başardı.