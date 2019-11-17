2004 Yılında Görüntülenen UFO’nun Detayları Açıklandı

Geçtiğimiz günlerde ABD Hükümeti, biri 2004 ve biri 2015 yıllarında kaydedilmiş olan gizemli görüntüler üzerindeki yayın yasağını kaldırmıştı. Bunun üzerine bir dergiye konuşan donanma gazileri, 2004 yılında görüntülendiği iddia edilen UFO hakkında açıklamalarda bulundular.

Popular Mechanics dergisine göre 2004 yılında yaşanan ve şimdilerde oldukça popüler olan Nimitz UFO karşılaşmasına tanık olan birçok donanma subayı, “bilinmeyen kişilerin" olaydan sonra ortaya çıktıklarını ve veri kayıtlarını ve videolarını değiştirmelerini sağladığını söylüyor.

2004 yılının Kasım ayında güney Kaliforniya sahilinden yaklaşık 100 mil (160 kilometre) uzaklıkta bir donanma kruvazörü, gökyüzünde bir cisimden yayılan garip radar sinyalleri tespit etmişti. Sinyaller düzensizdi ve bilinen uçakların verdiği sinyallerle eşleşmedi. Donanma daha sonra garip nesneyi daha yakından tanımak için bir savaş uçağını görevlendirdi ve jetlerden biri, garip nesnenin karartılı ve bulanık görüntülerini yakalamayı başardı.

UFO olduğu düşünülen nesne “Tic Tac” olarak adlandırıldı:

Hükûmet, videonun yayın yasağını 2017 yılında kaldırdı ve donanma gazileri neler yaşadığını Popular Mechanics’e anlattı. Gaziler, Taşıyıcı Grev Grubu 11’in bir parçasıydı ve USS Princeton hafif uçak gemisi ile Umman Denizi’nde bir eğitime çıkmışlardı.

Gaziler, garip radar sinyallerinin irtifalarının hızlıca değiştiğini ve bazen 80.000 fit bazense 30.000 fitte gezinen bir cisimden tespit edildiğini belirtiyorlar. Tanınamayan nesneyi şekli nedeniyle "Tic Tac" olarak tanımlayan denizciler, nesnenin fosforlu bir ışıltısı olduğunu belirtiyorlar. Gemideki dürbünlerle nesneye bakan gazilerden Gary Voorhis ise nesnenin çeşitli yönlere döndüğünü söylüyor.

Voorhis, subayların bu garip radyo sinyallerini kaydetmesinden bir süre sonra iki kişinin bir helikopter ile belirdiğini ve yaklaşık 20 dakika sonra Voorhis'in emir komuta zincirinin veri kayıtlarını değiştirmesini söylediğini hatırladı. Bağlı olduğu komuta zincirinin de ona gemideki kayıtları silmesini gerektiğini söyleyen Voorhis, Popular Mechanics'e yaptığı açıklamada “Hatta dükkandaki her şeyi - hatta boş kasetleri silmemi bile söylediler” dedi.

Benzer şekilde bir havacılık teknisyeni olan Patrick "P.J." Hughes, komutanının ve iki bilinmeyen erkeğin ondan sabit diskleri değiştirmesini istediğini iddia etti. Savaş uçağı ile Tic Tac'i yakından gören pilotlardan biri olan David Fravor ise farklı bir hikâye anlattı. Geçmişte yapılan çeşitli röportajlarda Fravor, UFO'nun video kasetlerinin kaybolduğunu ancak bunun “takım elbiseli adamlar” yüzünden değil, insanların düşünmeden kasetlerin üzerine başka kayıtlar yaptığı için olduğunu söyledi.

Fravor, daha önce The New York Times’a verdiği bir röportajda o ve Teğmen Jim Slaight’in, yaklaşık 12 metre uzunluğunda olan nesneyi gördüğünü söyledi. Sonrasında nesne, onlarla buluşmak için yükselmişti ancak aniden uzaklaştı ve ortadan kayboldu.