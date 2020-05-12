Apple, klasik ürünler listesine yeni MacBook Air ve Pro modelleri eklemeye karar verdi ve güncellemeyle birlikte 2013 ve 2014 MacBook Air ve Pro modelleri de klasik Apple ürünleri listesine girdi.

Apple, genellikle 5 yıldan uzun, 7 yıldan kısa bir süredir satışta olmayan ürünlerini klasik ürünler listesine ekliyor. Apple tarafından her yıl güncellenen bu listeye şimdi bazı 'eski' MacBook Air ve MacBook Pro modelleri de eklendi.

Apple’ından yapılan açıklamada, 2013 ortasında üretilen 11 inç MacBook Air, yine 2013 ortasında üretilen 13 inç MacBook Air, 2014 başında üretilen 11/13 inç MacBook Air ve 2014 ortasında üretilen 13 inç MacBook Pro’nun klasik ürünler listesine eklendiği duyuruldu. Bu MacBook modellerinin dışında 5.nesil iPod touch da klasik ürünler listesine eklendi.

Apple, klasik ürünler listesine eklenen ürünlerine servis desteği vermeye devam ediyor. Aynı zamanda bir arıza durumunda bu ürünler için donanım desteği de bizzat Apple tarafından kullanıcılara sunuluyor. Bu nedenle klasik ürünler listesine eklenen bu ürünlere sahip kullanıcıların servis hizmetleri için tedirgin olmaması gerekiyor.

Klasik Apple ürünleri listesinin yanı sıra Apple’ın bir de satıştan kaldırılan ürünler listesi bulunuyor. 7 yıldan uzun bir zamandır üretilmeyen Apple ürünleri, bu listede yer alıyor. Bu listedeki ürünlere Apple tarafından herhangi bir servis desteği sunulmuyor.

Klasik Apple ürünleri veya satıştan kaldırılan Apple ürünlerinin listesine Apple’ın sitesinden ulaşılabiliyor. Güncel klasik Apple ürünleri listesine ve satıştan kaldırılmış Apple ürünleri listesine ise buradaki bağlantıdan ulaşarak ürününüzün durumunu öğrenebilirsiniz. MacBook’unun modelini bilmeyen kullanıcılar ise buradaki bağlantıdan MacBook’larının modelini öğrenebilir.