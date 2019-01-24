Nokia 5 İçin Android 9 Güncellemesinin Dağıtımına Başlandı

Geçtiğimiz ayın sonlarında HMD Global'ın ürün yöneticisi Juho Sarvikas, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Nokia 5'in Android 9 Pie güncellemesi alacağını duyurmuştu. HMD Global'ın verdiği söz, bugün itibarıyla Android 9 Pie güncellemesinin dağıtımına başlanmasıyla tutulmuş oldu.

HMD Global'ın ürün yöneticisinin yaptığı açıklamadan tam 4 hafta sonra, şirketten yeni bir açıklama geldi. HMD Global bu haftanın başında yaptığı açıklamayla Nokia 5 ve 3.1 Plus'ın bu hafta içinde Android 9 Pie güncellemesine kavuşacağı belirtilmişti. Nokia'nın geri dönüşünün mimarı olan şirket, Nokia 5 için güncellemenin dağıtımını bugün başlattı.

HMD Global'ın ürün müdürü Juho Sarvikas, Twitter hesabından paylaştığı gönderiyle Nokia 5 sahiplerinin beklediği güncelleme haberini verdi. "Nokia 5'in Android 9 Pie sürümüne güncellendiğini duyurmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Nokia telefonları, zamanla daha iyi oluyor" ifadelerini kullanan Sarvikas, Nokia 5'in aldığı güncellemeleri gösteren bir görseli de gönderisine ekledi.

Nokia 5'e gelen bu güncelleme; yeniden tasarlanan hızlı ayarları, adaptif pil özelliğini ve Android 9 Pie ile gelen neredeyse tüm yenilikleri içeriyor. Güncelleme pakedinde ayrıca Google'ın Ocak ayı güvenlik yamaları da bulunuyor. Nokia 5, fiziksel tuşlara sahip olduğundan dolayı yeni hareket kısayollarını bu cihazda göremeyeceğiz.

MWC 2017'de tanıtılan Nokia 5, HMD Global'ın en eski akıllı telefonlarından biri. HMD Global, verdiği güncelleme desteğiyle oldukça dikkat çekiyor. Öyle ki Nokia 5, Nokia'nın Android 9 Pie güncellemesi alan 9. telefonu olacak. Şirketin Android 9 güncellemesi almayan diğer cihazlar için de önümüzdeki günlerde güncelleme dağıtımına başlaması bekleniyor.