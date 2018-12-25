Samsung Galaxy A5’e Android Pie Güncellemesi Gelebilir

Samsung Galaxy A5, 2017 yılının Ocak ayında piyasaya çıkan oldukça popüler bir telefon. Geekbench’te Android 9.0 için benchmark sonucu ortaya çıkan telefonun yakın zamanda güncelleme alması bekleniyor.

Nisan ayında, Android Oreo tabanlı Samsung Experience 9.0 güncellemesi alan Samsung Galaxy A5, yakın zamanda da Android Pie güncellemesine kavuşabilir.

Samsung Galaxy S9 ve Samsung Galaxy S9+ için güncelleme bazı bölgelerde dağıtılmaya başladı ancak çoğu cihaz, yeni sürüme geçmek için 2019’u beklemek zorunda.

Geekbench’te ortaya çıkan test sonuçlarına bakılırsa Samsung, A5 için de Android Pie güncellemesini deniyor. Cihazın test sonuçlarına göre aldığı puanlar ise tek çekirdekte 787, çoklu çekirdekte 4131 oldu. Listede cihazın 3 GB RAM’i ve Exynos 7880 çipi olduğu görülüyor.

Galaxy Note 9 güncellemesi 2019 Şubat ayına ertelenirken, tüm Galaxy S9 ve Galaxy S9+ cihazların ocak ayı içerisinde güncelleneceği kesinleşti. Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ise mart ayını beklemek zorunda.

2018 yılında çıkan A serisi telefonlar da Android Pie güncellemesi alacak. Bu telefonlara gelecek olan güncelleme nisan ayında dağıtılacak. Galaxy J3, Galaxy J4, Galaxy J4+ ve Galaxy J7 de nisan ayında Android Pie güncellemesine kavuşacak.