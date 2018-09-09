2018 Bitmeden Çıkacak Olan 3 Süper Kahraman Filmi

Süper kahraman filmleri özellikle 2008 yılında Iron Man'in çıkışıyla hızlı bir yükselişe geçmiş ve Hollywood'u domine etmeye başlamıştı. Bu türdeki filmler ise yakın zamanda bitecek gibi durmuyor.

Bu yıl izleyiciler, Marvel Sinematik Evreni'ndeki (MCU) Black Panther ve Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı'nın ve Disney'in çok uzun yıllardır beklenen İnanılmaz Aile 2'nin çıkışıyla sinemalara akın etti. Bu 3 filmin hepsi de dünya çapında 1 milyar dolardan daha fazla gelir elde ettiler.

Ancak 2018 hâlâ bitmedi ve her ne kadar hiçbiri MCU içinde olmasa da bizi bekleyen 3 farklı süper kahraman filmi var. Bunlardan 2 tanesi Örümcek-Adam ile ilgiliyken diğeri kendisini Justice League'den ayrı tutmak isteyen bir film.

İşte karşınızda 2018 yılında çıkacak olan 3 süper kahraman filmi:

Venom: Zehirli Öfke

Çıkış tarihi: 5 Ekim 2018

Yönetmen: Ruben Fleischer ("Suç Çetesi," "Çaylak Soyguncular," "Zombieland")

Oyuncular: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed

Sinopsis: Araştırmacı gazeteci Eddie Brock (Tom Hardy), başına gelen talihsiz bir olayın ardından, kariyerini yeniden ayağa kaldırabilmek için Life Foundation'ın gizli faaliyetlerini araştırmaya başlar. Bir tesiste denemeleri yapılan ortak yaşar-simbiyotla temas edince Venom adlı çok güçlü ve kontrolü zor bir yaratık ortaya çıkar.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Çıkış tarihi: 14 Aralık 2018

Yönetmen: Bob Persichetti, Peter Ramsey, ve Rodney Rothman

Oyuncular: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Nicolas Cage

Sinopsis: Örümcek Adam bu defa, Miles Morales ismiyle karşımızda. Miles, paralel evrenlere geçerek o evrenlerdeki farklı Örümcek Adam kişilikleriyle birlik olup tüm gerçekliği tehdit eden bir tehlikeye karşı savaşıyor.

Aquaman

Çıkış tarihi: 21 Aralık 2018

Yönetmen: James Wan ("Hızlı ve Öfkeli 7," "Korku Seansı," "Ruhlar Bölgesi," "Testere")

Oyuncular: Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson

Sinopsis: Atlantis kraliçesi Atlanna (Nicole Kidman) ile bir deniz feneri bekçisinin oğlu olan Arthur Curry (Jason Momoa), hakkı olan krallıkta hiçbir hak iddia etmeden yer yüzündeki hayatını sürdürmektedir. Atlantis'ten gelen Mera (Amber Heard), onu denizler altındaki ülkeye gelip krallığı alması için ikna etmeye çalışır. Nitekim aynı anneden doğmuş kardeşi Orm (Patrick Wilson), suyun üzerindeki dünyaya savaş açmaya karar vermiştir. Bu savaşı durdurabilecek tek kişi Aquaman'dir.