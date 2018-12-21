Mobil uygulamaların indirilme sayısı geçtiğimiz yıla göre %10 artış gösterdi.

Android ve App Store birlikte olmak üzere yapılan araştırmalar sonucu çıkan istatistiklerde, 2018 yılı içerisinde 113 milyardan fazla uygulama indirildiği tespit edildi. Geçtiğimiz 2017 yılına kıyasla %10 gibi bir artış görülen indirilme sayısının yanında, uygulama içi satın alımlar sene boyunca 76 milyar dolar gibi bir rakama ulaştı ve bu da önceki seneye kıyasla %20'lik bir artış anlamına geliyor.

1 Ocak 2018 ile 15 Aralık 2018 arasında çıkarılan istatistiklere bakılırsa, oyun içi satın almalar en çok mobil oyun kategorisinde yapıldı. Ayrıca 2019 yılı için bu sayının 122 milyar dolar gibi bir sayıya ulaşması öngörülüyor.

Üstelik tüm yapılan araştırmalar bundan ibaret de değil. Ortalama bir akıllı telefon kullanıcısı, gününün 3 saatini aktif olarak telefonu ile geçiriyo. Bu da geçtiğimiz seneye oranla yine %10 gibi bir artış anlamına geliyor. Oyun harici en çok kullanılan mobil uygulamalar listesinde Facebook Messenger en üst sırayı alırken, sonrasında sırasıyla Facebook ve WhatsApp geliyor. Bunun ardından ise bu sene trend olan TikTok en çok kullanılan uygulamalar sıralamasında 4. sırayı alıyor ve bunun peşinden ise Instagram gelerek ilk 5'teki yerini buluyor.

En çok indirilen 5 mobil oyunlar ise sırasıyla Helix Jump, Subway Surfers, PUBG Mobile, Free Fire ve Love Balls.

Yeni yıla çok az kalmışken 2018'de yaşananlar hakkında bir çok istatistik geliyor, bu ise aslında insanların ne kadar akıllı telefon bağımlısı haline geldiğini gösteriyor. Umuyoruz ki sonraki senelerde durum daha ciddileşmeyecektir.