2018 yılında Avengers:: Infinity War, Wonder Woman gibi pek çok başarılı film gördük. Bazı filmler ise bu başarıya ulaşmakta başarısız oldu.

2018 yılında Hollywood pek çok filme sahne oldu. Star Wars beklediği kitleye ulaşmakta zorlandı, Robin Hood filmi gişeye geldiğinde çoktan batmıştı.

2018’in gişede büyük hüsrana uğrayan filmleri ise şöyle:

A Wrinkle in Time

Dünya çapında 132 milyon dolar kazanan film, 100 milyon dolara mal oldu. Rotten Tomatoes skoru %42 olan film Mart ayında vizyona girmişti.

Solo: A Star Wars Story

Mayıs ayında vizyona giren Star Wars filmi Solo, 392 milyon dolar kazanmayı başarsa da beklenen ilgiyi görmedi. Yine de 142 milyon dolar kazanmayı başardı.

Billionaire Boy’s Club

Bu film ise Ağustos ortasında vizyona girmişti. Maliyeti bilinmeyen film Rotten Tomatoes’ta %8 skora erişti. Toplamda 2.2 milyon dolar kazanabilen film, açılış günü sadece 126 dolarlık bilet satabilmişti.

The Happytime Murders

Ağustos ayından bir başka başarısız film de The Happytime Murders oldu. 40 milyon dolara mal olan film sadece 27 milyon hasılat yapabildi. Rotten Tomatoes skoru ise %23 oldu.

London Fields

Ekim ayının filmleri arasında yer alan bu film, 8 milyon dolara yapılmasına rağmen sadece 252 bin dolar kazanabildi. Rotten Tomatoes skoru %0 olan filmin başrolünde ise Amber Heard yer alıyor.

The Nutcracker and the Four Realms

Disney’in bu filmi, Kasım ayının hemen başında vizyona girmişti. 120 milyon dolar masraf edilen film 166 milyon dolar kazansa da beklendiği kadar başarılı olmadı. Rotten Tomatoes skoru ise %34’te kaldı.

The Girl in the Spider’s Web

Kasım ayından bir başka film. 43 milyon dolar masraf edildiği tahmin edilen film, dünya çapında 34 milyon dolar gişe yapabildi. The Crown dizisindeki rolü ile Emmy kazanan Claire Foy, beyazperdede istediğini bulamadı.

Robin Hood

Bir ay önce gösterime giren film 100 milyon dolar harcanarak çekildi. Gişede ise yalnızca 73 milyon dolar kazandı ve Rotten Tomatoes skoru %16 oldu.

Mortal Engines

14 Aralık’ta vizyona giren bu film hala sinemalarda.100 milyon dolar para harcanan film, ilk iki haftanın sonunda yalnızca 55 milyon dolar kazanabilmiş durumda. Rotten Tomatoes skoru da %27.

Welcome to Marwen

ABD’de gösterime giren ve dünyanın geri kalanında pek de kendine yer bulamayan bu film, Universal’in Mortal Engines ile birlikte gişede battı. 39 milyon dolara mal olan film, şu anda 4.8 milyon dolar kazanmış durumda. Açılış haftası rakamları da hiç umut verici değil.

Holmes & Watson

Vizyona gireli sadece bir kaç gün olan film şu anda 12 milyon dolara ulaşmış durumda. Filmin maliyeti ise 42 milyon dolardı. Rotten Tomatoes skoru %7 olan filmi Will Ferrell ve John C. Reilly’nin ismi kurtarabilecek mi, göreceğiz.