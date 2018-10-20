  • 2018'de Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri

2018'de Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Açıklandı: Türkiye'den de İki Şehir Var

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Dünya üzerinde, gezginlerin ve turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirler açıklandı. Listede ülkemizden de iki şehir yer alıyor.

Mastercard, tüm dünyada 162 ülke üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda en iyi seyahat rotasını, ülkelerin ziyaretçi hacmini ve harcanan ortalama miktar ile ülkelerde geçirilen ortalama gün sayısını analiz etti. Bu analizler sonucunda ise '2018 Küresel Destinasyon Şehirleri Endeksi' yayınlandı.

Listeye ülkemizden dahil olan iki şehirden ilki tahmin edeceğiniz üzere İstanbul. Listenin sekizinci sırasında bulunan şehir, 12,8 milyon uluslararası ziyaretçi sayısına sahip. Diğer şehir ise özellikle yaz aylarında turist sayısında patlama yaşanan Antalya oldu. Her ne kadar son yıllarda turist sayısında azalmalar yaşansa da Antalya kendine onuncu sırada yer buldu ve 11.27 milyon ziyaretçiyi ağırladığı açıklandı.

Açıklanan verilere göre İstanbul'da ziyaretçiler günde ortalama 108 dolar harcama yaptı.Ziyaretçilerin İstanbul'da geçirdikleri ortalama gün sayısı ise 5.8.
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Listede ilk 10 şehir ise şu şekilde sıralandı;

  • 1. Bangkok, Tayland - 21.98 milyon uluslararası ziyaretçi
  • 2. Londra, İngiltere - 20.42 milyon uluslararası ziyaretçi
  • 3. Paris, Fransa - 17.95 milyon uluslararası ziyaretçi
  • 4. Dubai, BAE - 16.66 milyon uluslararası ziyaretçi
  • 5. Singapur - 14.47 milyon uluslararası ziyaretçi
  • 6. New York, ABD - 13.67 milyon uluslararası ziyaretçi
  • 7. Kuala Lumpur, Malezya - 13.53 milyon uluslararası ziyaretçi
  • 8. İstanbul, Türkiye - 12,8 milyon uluslararası ziyaretçi
  • 9. Tokyo, Japonya - 12.12 milyon uluslararası ziyaretçi
  • 10. Antalya, Türkiye - 11.27 milyon uluslararası ziyaretçi7
Kaynak : https://www.ntv.com.tr/seyahat/2018de-dunyanin-en-cok-ziyaret-edilenler-listesine-turkiyeden-iki-sehir,kDZBs6ziQU6Nggp7Z7WSeg
Etiketler: istanbul, antalya, Turizm, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri
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