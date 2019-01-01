2018'de Gözünüzden Kaçmış Olabilecek En İyi 7 Korku Filmi

2018 yılı da her sene olduğu gibi Cadılar Bayramı takvimine sıkışmış korku filmleriyle geçti diyebiliriz. Bununla birlikte senenin tamamına yayılan ilginç ve ürpertici yapımlar da yok değildi. Yeni yılın ilk gününde, kaçırdıysanız bir göz atmanız gereken filmleri listeliyoruz.
Upgrade
Eşiyle birlikteyken acımasızca saldırıya uğrayan Grey Trace'in intikam hikayesini izlediğimiz yapımda, ünlü oyuncu Nicolas Cage rol alıyor.
Terrified
Paranormal olaylarla ilgilenen bir doktor, iş arkadaşı ve eski bir polis, Buenos Aires'te olan enteresan olayları araştırmaya koyulur.
Suspiria
1977 yılında orijinali çekilen filmin yeniden uyarlamasında, dünyaca ünlü bir dans okulundaki Jessica'nın gizemli kayboluşunu işliyor.
Revenge
İsminden de anlayabileceğiniz üzere bir intikam hikayesini işleyen filmde, Jen isimli kadının av partisinde tecavüze uğraması sonrası yaşananları anlatıyor.
A Quiet Place
En ufak bir ses çıkarmanın felakete yol açabileceği bir evde yaşayan aile, günün birinde gerçekleşen küçük bir kazayla adeta tepetaklak olur.
Overlord
2. Dünya Savaşı'nda, müttefik güçlerin Normandiya'ya asker çıkarması yapacağı günün arifesinde bir grup Amerikalı paraşütçü, düşman hattının arkasında bırakılır. Ancak Nazi işgali altındaki köyde, sadece bir askeri operasyondan fazlasının olduğunu fark ederler.
Mandy
Sevgi dolu bir çift olan Red ve Mandy, ormandaki küçük bir kulübede sakin bir hayat sürmektedir. Hayatlarından fazlasıyla memnun olan Red ve Mandy’nin yaşamı kabuslardan çıkıp gelen bir tarikat yüzünden altüst olur.
Hereditary
Graham ailesinin sert karakteri Ellen öldüğünde, kızı Annie ve ailesi atalarının gizemli ve giderek korkunçlaşan sırlarını keşfetmeye başlar.