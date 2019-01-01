2018'de Gözünüzden Kaçmış Olabilecek En İyi 7 Korku Filmi

2019'un ilk gününe girmişken, geçtiğimiz yıldan akıllarda kalan en iyi 7 korku filmini sizler için derledik.

2018 yılı da her sene olduğu gibi Cadılar Bayramı takvimine sıkışmış korku filmleriyle geçti diyebiliriz. Bununla birlikte senenin tamamına yayılan ilginç ve ürpertici yapımlar da yok değildi. Yeni yılın ilk gününde, kaçırdıysanız bir göz atmanız gereken filmleri listeliyoruz.

Upgrade

Eşiyle birlikteyken acımasızca saldırıya uğrayan Grey Trace'in intikam hikayesini izlediğimiz yapımda, ünlü oyuncu Nicolas Cage rol alıyor.

Terrified

Paranormal olaylarla ilgilenen bir doktor, iş arkadaşı ve eski bir polis, Buenos Aires'te olan enteresan olayları araştırmaya koyulur.

Suspiria

1977 yılında orijinali çekilen filmin yeniden uyarlamasında, dünyaca ünlü bir dans okulundaki Jessica'nın gizemli kayboluşunu işliyor.

Revenge

İsminden de anlayabileceğiniz üzere bir intikam hikayesini işleyen filmde, Jen isimli kadının av partisinde tecavüze uğraması sonrası yaşananları anlatıyor.

A Quiet Place

En ufak bir ses çıkarmanın felakete yol açabileceği bir evde yaşayan aile, günün birinde gerçekleşen küçük bir kazayla adeta tepetaklak olur.

Overlord

2. Dünya Savaşı'nda, müttefik güçlerin Normandiya'ya asker çıkarması yapacağı günün arifesinde bir grup Amerikalı paraşütçü, düşman hattının arkasında bırakılır. Ancak Nazi işgali altındaki köyde, sadece bir askeri operasyondan fazlasının olduğunu fark ederler.

Mandy

Sevgi dolu bir çift olan Red ve Mandy, ormandaki küçük bir kulübede sakin bir hayat sürmektedir. Hayatlarından fazlasıyla memnun olan Red ve Mandy’nin yaşamı kabuslardan çıkıp gelen bir tarikat yüzünden altüst olur.

Hereditary

Graham ailesinin sert karakteri Ellen öldüğünde, kızı Annie ve ailesi atalarının gizemli ve giderek korkunçlaşan sırlarını keşfetmeye başlar.