2018'de Türkiye'de Otomobil Satışları Yüzde 35 Azaldı

2018, ülkemiz için ekonomik anlamda zorlayıcı bir yıldı ve otomobil pazarı da bu ekonomik durgunluktan payını almış görünüyor.

2018'i geride bırakalı henüz birkaç gün oldu ve farklı alanlarda senenin özetini gözler önüne seren raporlar gelmeye devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin(ODD) paylaştığı verilere göreyse otomobil pazarı için 2018 çok da parlak bir yıl değildi.

Açıklanan verilere göre, otomobil satışları 2017'ye oranla %32,71 oranında azaldı ve toplamda 486.321 adet araç satışı gerçekleştirildi. 2017 senesinde ise bu rakam 722.759'du. Hafif ticari araç pazarında da durum farklı değil; bir önceki yıla göre %42,33 oranında azalan satış rakamları, 134.616 adet olarak belirlendi. 2017'de bu rakam 233.435'di.

Veriler aynı zamanda satışları en çok düşen otomobil üreticilerini de gösteriyor. Satışı en çok düşen markalar arasında ilk sırada %44 ile Volkswagen (49.749 araç satışı) var. İkinci ve üçüncü sırada ise sırasıyla %40 ile Ford (23.748 araç satışı) ve %35 ile Hyundai (32.009 araç satışı) yer alıyor.