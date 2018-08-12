God of War İçin Önemli Bir Güncelleme Yolda

2018 yılının en popüler oyunlarından God of War, önümüzdeki günlerde alacağı bir güncellemeyle yeni bir oyun deneyimi sunacak. NG+ adlı oyun moduyla God of War, birçok yeni özelliğe kavuşacak.

2018 yılına damga vuran oyunlardan biri olan God of War, PlayStation 4'e özel olarak satışa sunulmuştu. Kratos'un İskandinav mitolojisindeki yaratıklar ve tanrılarla olan mücadelesini konu alan oyuna, çok önemli bir güncelleme geliyor.

New Game+ modu olarak adlandırılan güncelleme ile oyuna yeni yetenekleri olan düşmanlar, yeni zırhlar, silah geliştirmeleri ve yeni eşyalar eklenecek. Oyunun ilerleyişi sırasında arada çıkan uzun sinematikleri de atlama imkanı getiren bu güncellemeyle, tamamen farklı bir God of War deneyimi yaşamanız muhtemel.

Oyunu NG+ moduyla oynamak için ise daha önce herhangi bir zorlukta bir kez bitirmiş olmanız gerekiyor. Bu gerekliliği sağladıktan sonra istediğiniz zorluk seviyesinde oynayabileceğiniz NG+ modu, 20 Ağustos tarihinde yayınlanacak olan güncellemeyle beraber kullanıma sunulacak. God of War oyuncularının merakla beklediği bu güncellemeyle oyun, bambaşka bir hale bürünecek.