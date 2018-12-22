2018'in En Akıllı Yapay Zekası Google Asistan Oldu

Yapay zeka teknolojisinin büyük bir yol kat etmesiyle artık kişisel asistanlar, gerçek bir insan gibi konuşabiliyorlar.

Loup Ventures firmasının yeni akıllı kişisel asistanının IQ testinden aldığı sonucu kamuoyuna duyurmasının ardından ortaya yeni istatistikler çıktı. 800 sorudan oluşan IQ testi sonucunda oldukça iyi bir puan alan New York merkezli Loup Ventures'in yeni kişisel asistanı yine de Google'ın Asistanı'nın yanına bile yaklaşamıyor.

800 sorudan oluşan IQ testinde iki ana kriter ele alınıyor, bunlar; "Sorulan soruyu asistan doğru anladı mı?" ve asistan doğru anlaşılan soruya "Evet." yanıtını verdi mi oluyor. Google Asistan sorulan soruları %100'lük bir başarıyla doğru anlarken, sorulan soruların %87.9'una doğru cevabı vermiş bulunuyor

IQ testinde oldukça iyi sonuçlar elde edilen Google Asistan'ın hemen arkasından sorulan soruların %99.6'sını doğru anlayan ve yine bu soruların %74.6'sını doğru cevaplayan Apple'ın Siri kişisel asistanı geliyor. Aynı testte soruları doğru anlama kriterinde %99'luk başarı elde eden Amazon'un Alexa'sı 3. sırada yer alırken, 4. sırada Microsoft'un Cortana asistanı geliyor.

Cortana'nın soruları doğru anlam klasmanında %99.4'lük bir başarı oranıyla Alexa'yı geçmesi ancak Alexa'nın soruları doğru cevaplamadaki %72.5'lik başarısından %63.4'lük doğrulukla geri kalması, Cortana'nın 4. sıraya gerilemesine sebep oluyor. Yapay zekaların daha ne kadar gelişebileceğine ilerleyen yıllarda şahit olacağız.