2018'in En Çok Gelir Elde Eden Android Uygulamaları

Sosyal ağ uygulamaları, 2018’de Android telefonlar arasında en çok kazanç elde edenler uygulamalardan oldu. Bu sıralamayı yapan Sensor Tower, listedeki uygulamaların gelirlerinin 30 Kasım’a kadar olan süreci kapsadığını da aktardı.
İşte, 2018’de en çok kazanç elde eden Android uygulamaları:
HBO Now – 38,5 Milyon Dolar
Uygulamanın İçeriği: Video servisi
Sahibi: HBO
LINE Manga – 49.4 Milyon Dolar
Uygulamanın İçeriği: Manga e-okuyucusu
Sahibi: Line Corporation
KakaoTalk – 57.4 Milyon Dolar
Uygulamanın İçeriği: Mesajlaşma platformu
Sahibi: Kakao Corporation
Azar – 66.1 Milyon Dolar
Uygulamanın İçeriği: Görüntülü sohbet uygulaması
Sahibi: Hyperconnect
Netflix – 97.8 Milyon Dolar
Uygulamanın İçeriği: Video yayın platformu
Sahibi: Netflix
Bigo Live – 100.4 Milyon Dolar
Uygulamanın İçeriği: Canlı yayın ağı
Sahibi: Bigo Technology
Line – 105.4 Milyon Dolar
Uygulamanın İçeriği: Mesajlaşma platformu
Sahibi: Line Corporation
Pandora – 132 Milyon Dolar
Uygulamanın İçeriği: Müzik yayın platformu
Sahibi: SiriusXM
Google Drive – 163.4 Milyon Dolar
Uygulamanın İçeriği: Bulut depolama hizmeti
Sahibi: Google
Tinder – 274.9 Milyon Dolar
Uygulamanın İçeriği: Arkadaşlık platformu
Sahibi: Match Group