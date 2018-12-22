2018'in En Çok Gelir Elde Eden Android Uygulamaları

Her geçen gün büyüyen mobil piyasada, Android platformunda 2018 yılının en çok kazanan uygulamaları belli oldu.

Sosyal ağ uygulamaları, 2018’de Android telefonlar arasında en çok kazanç elde edenler uygulamalardan oldu. Bu sıralamayı yapan Sensor Tower, listedeki uygulamaların gelirlerinin 30 Kasım’a kadar olan süreci kapsadığını da aktardı.

İşte, 2018’de en çok kazanç elde eden Android uygulamaları:

HBO Now – 38,5 Milyon Dolar

Uygulamanın İçeriği: Video servisi

Sahibi: HBO

LINE Manga – 49.4 Milyon Dolar

Uygulamanın İçeriği: Manga e-okuyucusu

Sahibi: Line Corporation

KakaoTalk – 57.4 Milyon Dolar

Uygulamanın İçeriği: Mesajlaşma platformu

Sahibi: Kakao Corporation

Azar – 66.1 Milyon Dolar

Uygulamanın İçeriği: Görüntülü sohbet uygulaması

Sahibi: Hyperconnect

Netflix – 97.8 Milyon Dolar

Uygulamanın İçeriği: Video yayın platformu

Sahibi: Netflix

Bigo Live – 100.4 Milyon Dolar

Uygulamanın İçeriği: Canlı yayın ağı

Sahibi: Bigo Technology

Line – 105.4 Milyon Dolar

Uygulamanın İçeriği: Mesajlaşma platformu

Sahibi: Line Corporation

Pandora – 132 Milyon Dolar

Uygulamanın İçeriği: Müzik yayın platformu

Sahibi: SiriusXM

Google Drive – 163.4 Milyon Dolar

Uygulamanın İçeriği: Bulut depolama hizmeti

Sahibi: Google

Tinder – 274.9 Milyon Dolar

Uygulamanın İçeriği: Arkadaşlık platformu

Sahibi: Match Group