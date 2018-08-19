2018'in En Hızlı Şarj Olan Akıllı Telefonu Açıklandı

PhoneArena'nın eşit şartlarda gerçekleştirdiği bir dizi test sonucunda piyasanın en akıllı telefonu ortaya çıktı.

Hızla yükselen akıllı telefon teknolojisi beraberinde yüksek enerji ihtiyaçlarına sahip cihazları getirdi. Şu sıralar özellikle amiral gemilerinde 3000mAh - 4000mAh arası batarya kapasiteleri standartlaşmaya başlamış olsa da üstün rekabet koşulları ve kullanıcıların hızlı yaşam alışkanlıkları, yüksek mAh değerlerini etkisiz kılıyor.

Günlük hayatın koşuşturmacası içerisinde çoğu akıllı telefon yoğun kullanımda 1 günü dahi çıkarmakta zorlanıyor, çoğu insan için telefonunu yeniden şarj etmek ekstra bir uğraşa dönüşüyor.

Hal böyle olunca birçok dev firma yüksek mAh değerli bataryaları bulunan cihazlarını en hızlı şarj eden olmak için kıyasıya bir rekabete giriyor. Söz konusu en hızlı şarj olan cihazı bulmak olduğunda ise yapılacak tek şey tabii ki eşit şartlarda uygulanmış bir test. PhoneArena’nın yaptığı test sonucunda şu anda piyasada bulunan en hızlı cihazlar gün yüzüne çıkıyor. Karşınızda dönemin en hızlı şarj olan 5 akıllı telefonu.



Eşit şartlarda gerçekleştirilen testlerde listenin 1.si Huawei P20 PRO 4000 mAh’lık bataryasını 90 dakikada doldururken, listenin 5. sırasında yer alan akıllı telefon piyasasının yeni gözbebeği Samsung Galaxy Note9 (4000 mAh), 109 dakikada tam şarja ulaşabiliyor.