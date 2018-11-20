2018'in En İnce ve En Hafif 4 Dizüstü Bilgisayarı

Laptoplar günbegün incelerek ve hafifleşerek, taşınması kolay hale gelmekte.

Steve Jobs'ın 2008 yılında MacBook Air'i, inceliğini kanıtlamak için bir zarftan çıkararak tanıtmasıyla başlayan hafif ve ince laptop furyası aldı başını gidiyor. Yıldan yıla, gelişen teknoloji sayesinde incelen laptoplar; eskiye oranla çok daha yüksek performanslar sunmanın yanında hayatlarımızı da oldukça kolaylaştırıyor. Laptoplar artık klasik USB portu USB-A'dan bile ince hale geldi. Buna çözüm olarak laptop üreticileri bilgisayarlarına, bir nebze daha ince olan, USB-C portlarını yerleştirdi.

1. Dell XPS 13 (2018)

Dell'in bu sene piyasaya sürdüğü XPS 13; özellikle 4K'ya kadar çözünürlük seçenekli, HDR destekli ve oldukça parlak, 13 inçlik mükemmel ekranıyla kullanıcıları cezbederken, güçlü işlemcisi, yüksek RAM'i, hafifliği ve tabii ki inceliğiyle de öne çıkıyor. Sahip olduğu klavyenin basma hissiyatının oldukça iyi olduğu belirtiliyor. Geçen senelerde Dell'in laptoplarında ekranın kenarında bulunan kamera, bu seneki laptoplarda tekrar ekranın ortasına konumlandırıldı. Bu da Dell XPS 13 için oldukça büyük bir artı olarak kayıtlara geçti.

2. Apple MacBook Air (2018)

Apple bu seneki Macbook Air'iyle Macbook Air'lerin yıllardır sahip olduğu dış görünümü değiştirdi. Oldukça şık görünen yeni Macbook Air; yeni Touch ID'ye, daha sessiz bir klavyeye, daha yüksek sesli ve özellikle bass'lı bir hoparlöre, oldukça geniş bir TrackPad'e ve 8. nesil az enerji tüketimli Intel Core i5 işlemciye sahip. Apple'ın ekran konusundaki başarısı, Macbook Air'in 13 inçlik ekranında da karşımıza çıkmakta. Aynı zamanda 2018 Macbook Air sadece 1.25 kg ağırlığında.

3. Microsoft Surface Laptop 2

Hafif, minimalist tasarımı ve eşi benzeri olmayan mikrofiber kaplı klavyesi, Microsoft Surface'i en iyi görünümlü dizüstü bilgisayarlardan biri haline getirdi. Surface'in başarısını gören Microsoft, ilerleyen dönemlerde, Microsoft Surface 2 laptopunu piyasaya sürdü. Dört farklı renk seçeneğine sahip olan Microsoft Surface Laptop 2'nin özellikle siyah kaplaması, kullanıcılar tarafından ilgi odağına tutulmuştu. USB 3.0 ve Mini DisplayPort'a sahip olan Surface Laptop 2; 1.25 kg ağırlığıyla ve 9-12 cm kalınlığıyla, oldukça taşınabilir bir laptop olarak listemizdeki yerini alıyor.

4. Huawei MateBook X

1.33 kg ağırlığıyla ve sadece 4.9 mm kalınlığıyla öne çıkan MateBook X; 13 inçlik bir ekrana, 2 adet USB-C portuna, parmak izi okuyucusuna ve uzun süreli batarya performansına sahip. Eğer daha parlak bir ekran, daha güçlü bir işlemci ve daha iyi bir hoparlör istiyorsanız, Huawei MateBook X Pro'yu tercih etmenizde fayda var.