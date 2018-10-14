2018'in En İyi 6 Ücretsiz Strateji Oyunu (Android)

Android platformu, adeta günden güne genişleyen bir oyun deryası. Biz de bugün sizler için Android'de oynayabileceğiniz en iyi 6 ücretsiz strateji oyununu derledik.

Bugün Android kullanıcıları için akıllı telefonlarında veya tabletlerinde keyifle oynayabilecekleri 6 ücretsiz oyunu derledik. Vakit kaybetmeden listemize geçelim.

Rise of Civilizations

Listemizin ilk sırasında Android'in en çok ses getiren strateji oyunlarından biri var. Oyunun başında 8 farklı uygarlıktan birini seçiyoruz ve kurduğumuz medeniyeti her anlamda ileri götürmeye çalışıyoruz.

Star Wars™: Force Arena

Söz konusu Star Wars olunca karşımızda bir gerçek zamanlı strateji çıkması biraz şaşırtıcı. Clash Royale'dan da hatırlayacağınız deste toplama mantığına benzer bir oynanış yapısı olan oyun, fazlasıyla bağımlılık yapıyor.

Art Of War 3

PC'de oynadığınız klasik ve 'old school' gerçek zamanlı stratejileri özlüyorsanız bu oyun tam size göre. Hem PvP modları bulunan hem de tek kişilik hikayesiyle sizleri başına çivileyecek olan oyunu şiddetle öneriyoruz.

Plants vs. Zombies™ Heroes

Strateji demişken Plants vs. Zombies efsanesini anmadan olmazdı. Her ne kadar konsolda farklı bir alana sapmış olsa da akıllı telefonlardaki versiyonu halen ilk versiyondaki 'tower defence' mantığı üzerinden ilerliyor.

Dawn of Titans

Belki de Android'in en iyi grafikli strateji oyunu var sırada... Efsane bir atmosfere sahip olan oyunu oynamak için giriş seviyesi bir Android telefon yeterli olmayabilir.

Smashing Four

Listemizin son sırasında da çizgi-film vari grafikleri ve sıra tabanlı oynanışıyla Smashing Four var. Her ne kadar sıra tabanlı stratejiler herkese hitap etmese de türün sevenlerini ihya edecek bir yapım var karşımızda.