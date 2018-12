2018'in En İyi Çerçevesiz Ekran Tasarımları

Çok büyük bir sürpriz yaşanmaz ve 2018'in kalan son iki haftasında yeni akıllı telefonlar duyurulmazsa, bu yılın tüm akıllı telefon tasarımlarını sizlerle paylaşmış durumdayız. 2018'in sonu geldiğine göre, bu yıl tanıtılan akıllı telefonların ekranları arasında kıyaslama yapmanın vakti geldi de geçiyor. Ekran teknolojisini yeni bir boyuta taşıyan akıllı telefonları gelin birlikte inceleyelim.

Geçtiğimiz yıl, neredeyse her üretici çentikli ekran modasına ayak uydururak tasarımlarını bu yönde geliştirmişti. Bu yıl ise akıllı telefon üreticileri, ekranlardaki fazlalıkları da kaldırarak, yeni tasarımlara yöneldiler.

Ön kamera, ahize gibi bileşenlerin konumlandırmalarında farklı stratejiler izleyen firmaların tasarımlarında ikinci ekranlar, açılıp kapanan sürgülü yapılar ve ekrana gömülü bileşenler gibi birçok yenilik kullanıldı. İşte 2018'in ekran tasarımıyla öne çıkan akıllı telefonları:

Samsung Galaxy A8s / Infinity-O

Ekranın içine gömülü bir ön kamerayla tanıtılan A8s, 'Aktif Bölgedeki Delik' ismi verilen teknolojiyi içinde barındıran ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. A8s'te kullanılan bu tasarım, 6.4 inçlik ekranın neredeyse tamamını kullanıcının aktif olarak kullanmasına imkan tanıyor. Ekran teknolojisinde çığır açan tasarım, yeni birçok akıllı telefon modelinde de kullanılacak.

Huawei Mate 20 / 'Dewdrop'

Her ne kadar çentik gibi dursa da Huawei'nin Dewdrop adını verdiği yapı, ekranın üst bölgesinde çok küçük bir alanı kaplayarak daha geniş bir kullanım alanı sunuyor. Ayrıca bu tasarım, Mate 20'nin dışın One Plus 6T'de de karşımıza çıkıyor.

Vivo NEX / Açılıp Kapanan Kamera Paneli

Vivo NEX ile başlayan açılıp kapanan kamera yapıları, ekran teknolojisinde adeta yeni bir kapı araladı. Yüz tanıma için önce kameranın açılmasını beklemek gibi bazı dezavantajları olsa da, sağladıkları ekran gövde oranlarıyla bu tasarımlar kullanıcıların beğenisini topluyor.

Oppo Find X / Sürgülü Ön Panel

Oppo Find X ile karşımıza çıkan bu tasarım, Honor Magic 2 ve Mi Mix 3'te de kullanıldı. Ön panelde olması gereken tüm bileşenleri sürgülü panele kaydıran tasarım, böylece çok yüksek ekran gövde oranlarını yakalamayı başardı. Vivo NEX'te olduğu gibi bu cihazlarda da yüz tanıma için beklemek gerekiyor ve bu, cihazların en büyük dezavantajı. Ayrıca mekanik yıpranmaların da kullanımı zorlaştırabileceği düşünülüyor.

Nubia X / Çift Ekran

ZTE'nin alt markası Nubia, ürettiği çift ekranlı telefonla kullanıcılara çok farklı bir ekran deneyimi sağlıyor. Arka kamerayla selfie çekmenize imkan tanıyan Nubia X, neredeyse tamamen çerçevesiz bir tasarıma sahip.

2018'in yeni nesil ekran tasarımlarını birlikte inceledik. Size göre en hangi tasarımlar diğerlerine göre daha başarılı? Yanıtlarınızı yorumlarda bekliyoruz.