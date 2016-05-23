  • 2018 Filmlerinin Yapımına Ait 19 İlginç Fotoğraf

2018'in En İyi Filmlerinin Yapım Anlarına Ait 19 İlginç Fotoğraf

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2018'in En İyi Filmlerinin Yapım Anlarına Ait 19 İlginç Fotoğraf
Filmlerin yapımlarında kullanılan teknikler bazen güldürürken bazen de oldukça şaşırtıcı olabiliyor.

Filmlerde kullanılan çekim teknikleri son yıllarda oldukça gelişme kaydetti. Öyle ki bazı bilgisayar animasyonları gerçeğinden ayırt edilemez hale bile geldi. Mükemmel filmlerle geride bıraktığımız 2018 yılından sonra, 2019'un ilk hafta sonunda, 2018 yılı filmlerinde kullanılmış oldukça ilgi çekici çekim/prodüksiyon tekniklerini sizler için derledik.
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19. Avengers: Infinity War'da Thanos olabilmek için yüzünüze birkaç sensör yerleştirmek yeterli

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18. Sensörler yerleştirilmeden önce ise bu şekilde bir işlem gerekmiş

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17. Ne nasıl yani kadın mıydı (?) diyebilirsiniz

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16. Star Wars'de gerçek sahneler çekilmeden önce alıştırma yapmak gerekiyormuş

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15. Pacific Savaşı filmindeki aktörler bu sistem sayesinde bilgisayar ortamına 3 boyutlu olarak aktarılmış

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14. Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz'da klasik bir makyaj tercih edilmiş

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13. Tomb Raider'ın filmindeki yaralar ve çizikler el yapımı imiş (bilgisayar ortamında yapılmamış)

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12. Ant-Man and the Wasp'de kullanılan dublör süper kahraman

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11. Aquaman kahraman kostümü yapılırken

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10. The Predator, sahneye giriş yapıyorken

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9. The Predator'ün fotoğrafı için en ince detayına kadar tasarlanan yapım

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8. Taxi 5 sahnelerinde uçan arabalar gerçekten uçmuş

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7. Jurassic World Yıkılmış Krallık dinozorları gerçekten gerçekçi

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6. Bu aktör de onları öpmek istemiş

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4. Örümcek Ağındaki Kız gülümsüyor, nadir anlar yaşanmış

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3. El Royale'de Zor Zamanlar'da Chris Hemsworth'un çıkış sahnesi

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2. Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları'nda en büyük kötülere bile talimat veriliyordu

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1. Fantastik Canavarlar: Grindelwal'ın Suçları'nda Newt, Dumbledore'un eldivenini tutup çatıya geçiş yapıyorken

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2018 gibi film sektörü için dolu dolu geçmiş bir yılı da gerimizde bırakırken bu yıl içerisinde vizyona girmiş en iyi filmlerin yapım aşamalarına ait bazı detayları bu yazımızda sizlerle paylaştık.

Kaynak : https://brightside.me/wonder-films/19-eye-opening-shots-that-show-a-new-side-of-2018s-best-movies-672260/
Etiketler: Film, fotoğraf, prodüksiyon
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