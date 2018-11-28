2018'in En İyi Oyunları Ödül Töreninde 10 Yeni Oyun

Bu yılın en iyilerini türlerine göre ve genel perspektiften ele alacak olan 2018 Game Awards, yeni oyun duyurularına da sahne olacak.

Gelecek hafta (6 Aralık) düzenlenecek olan 2018'in En İyi Oyunları ödül töreninde bir kere daha oyun dünyasının en iyileri seçilecek. God of War ve Red Dead Redemption 2'nin damga vurması beklenen törende yepyeni oyun duyuruları da yapılacak.

Gösterinin organizatörü Geoff Keighley'in resmi Twitter hesabında paylaştığına göre ödül töreni esnasında 10'dan fazla yeni oyun duyurusu da yapılacak. Ayrıca Keighley, piyasadaki oyunlarla ilgili önemli güncelleme haberlerinin de paylaşılacağının müjdesini verdi.

"Gelecek hafta bizleri muhteşem bir gösteri bekliyor. 10'dan fazla yeni oyun TheGameAwards süresince duyurulacak. Buna ek olarak mevcut oyunlar için de güncellemelr gelecek. Önümüzdeki günlerde sizlere bir şeyle çıtlatacağız."

Duyurulacak oyunlar arasında Alien serisinin yeni oyunu Alien: Blackout'un olması da bekleniyor. Kojima'nın yeni oyunu Death Stranding hakkında haberler ve A Way Out'un yapımcısı Josef Fares'ten de önemli bir duyuru görmemiz oldukça olası. Önümüzdeki günlerde duyurular düştükçe sizlerle paylaşıyor olacağız.