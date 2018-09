P&G, Amazon ve Apple gibi güçlü rakipleri geride bırakarak Emmy En İyi Reklam Ödülü'nün sahibi oldu.

Kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Academy of Television Arts and Sciences tarafından düzenlenen Emmy Outstanding Commercial’ın (Emmy En İyi Reklam Ödülü) sahibi, The Talk adlı reklamı ile P&G oldu.

Geçtiğimiz yılın en ses getiren reklamlarından biri olan The Talk, BBDO New York reklam ajansı tarafından oluşturuldu ve Emmy En İyi Reklam Ödülü’nde Amazon, iPhone ve Monica Lewinsky & Anti-Bullying ve Tide’ı geride bırakmayı başardı.

P&G’ye Emmy En İyi Reklam Ödülü’nü getiren The Talk adlı reklamı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen altta bulunan bağlantılardan Emmy En İyi Reklam Ödülü’ne aday olan diğer reklam filmlerini de izleyebilirsiniz.

Amazon - Alexa Loses Her Voice

iPhone - Earth – Shot On iPhone

Monica Lewinsky & Anti-Bullying - In Real Life

Tide - It’s A Tide Ad