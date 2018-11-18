2018’in En İyi Ses Performansı Sunan Android Telefonları

2018 yılının en iyi ses performansı sunan akıllı telefonları belli oldu. Listenin birincisi ise LG V40 ThinQ.

Ünlü teknoloji sitesi Android Authority, 2018’in en iddialı telefonlarına bir dizi testler uyguladı. Testlerden elde edilen sonuçlara göre 2018’in ses kalitesiyle öne çıkan cihazları listelendi. Listede beklenmedik şekilde iyi performans veren cihazlara da yer verildi.

Bir telefonun ses kalitesini iyileştiren şeyler nelerdir?

Öncelikle, son yıllarda telefon üreticilerinin, ürettikleri amiral gemilerinde jack girişlerini kaldırmaları, genel olarak kullanıcılar tarafından istenmeyen bir durum. Ses bağımlılarının telefonda baktıkları ilk parametre bu.

Ses, bildiğiniz gibi hem öznel hem de nesnel bir deneyimdir. Kişiye hissettirdikleri açısından öznel bir deneyim olan ses için aslında bilimde birkaç parametre ile nesnel bir deneyim haline dönüştürülebiliyor. İşte mükemmel bir ses kalitesi için dikkat etmemiz gereken parametreler:

CD kalitesindeki müziklerin ses seviyeleri, -96 dB’in altında olmalıdır.

Sesin dinamik aralığı, benzer şekilde 96.6 dB veya üzerinde olmalıdır.

Frekans cevabı, her iki yönde 0 dB’den çok farklı olmamalıdır.

Akıllı telefon hoparlörleri, maalesef ses kalitesi için iyi ekipmanlar değildir.

Ses kalitesinin sağlamanın tek yolu, kulaklık jack girişlerinin kullanılmasıdır.

Bilimin belirlediği parametrelere göre dikkat edilmesi gereken noktalar bunlar.

Peki hangi telefonlar sınıfı geçti, hangileri yetersiz kaldı?

Test edilen telefonlardan yalnızca üçü duyulabilir hatalar sergiledi. Bu telefonlar:

RED Hydrogen One Huawei P20 Huawei P20 Pro

Huawei cihazların testinde, AAC’de bazı düzensizlikler gözlemlendi fakat bu kodekte birçok android telefonun hataları olduğunu da belirtelim. Bu telefonlardaki hataları, kullanıcıların %70’inden fazlasının fark edemeyeceği de belirtildi.

RED Hydrogen One’da ise durum biraz daha farklı. Cihazın, 7 dB ve üzerindeki frekans cevaplarında hatalar gözlemlendi. Bu hataları kullanıcıların neredeyse tamamının fark edebileceği belirtildi.

İyi performans veren telefonlar

Yukarıda belirtilen parametrelere göre incelenen telefonlardan elde edilen sonuçlar şöyle:

Dinamik aralık olarak tanımlanan parametre, bir cihazın üretebildiği en düşük sesin en yüksek sese oranıdır. Bu parametrenin yüksek olması, istenen bir durumdur. Sonuçlara göre burada başı çeken modeller, Xiaomi Pocophone F1 ve Asus ROG Phone.

Hoparlörün ses yüksekliği de test edilen parametreler arasında. Ses yüksekliğinin de yüksek olması, ses kalitesini belirlerken, olumlu katkı koyan parametrelerden biri. Burada da zirvede Nokia 7.1 ve ardından LG V40 ThinQ var.

Testlerde karşılaştırılan bir diğer durum da frekans yanıtları. Herhangi bir telefonun ses performansının iyi sayılması için frekans yanıtının, nötr eğilimde olması gerekmektedir. Fakat bu testler sonucunda incelenen 10 telefon arasında neredeyse hepsi çok iyi performans göstermiş durumda.

Testler sonucunda ses performansı en iyi seçilen telefon: LG V40 ThinQ

30 kişiyle yapılan testler sonucunda elde edilen veriler, belli algoritmalar ile test edilmiş ve sonuçların bazılarında Asus ROG Phone ve Samsung Galaxy’nin, LG V40 ThinQ’yu alt ettiğini tespit etmiş. Fakat toplam testler sonucunda Android Authority’ye göre 2018’in ses anlamında en iyisi, kulaklık jackına sahip, dahili amplifikatörü bulunan ve Hi-Fi Quad-DAC özellikli LG V40 ThinQ olmuş.

Test sonuçlarına göre sıralama da şöyle şekillenmiş: