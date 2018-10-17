  • 2018'in En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafları Belli Oldu

2018'in En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafları Belli Oldu

1 dk okuma süresi
20
17
1
0
0
Londra'da düzenlenen bir tören ile 2018'in en iyi vahşi yaşam fotoğrafçıları ödüllerine kavuştu. Yarışmaya katılan fotoğraflar, doğanın mükemmelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İngiltere’nin başkenti olan Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde düzenlenen 2018 Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları belli oldu. Büyük ödül, Hollandalı fotoğrafçı Marsel van Oosten’in Çin'deki Qinling Dağları’nda yaşayan ve nesli tükenmekte olan primatları görüntülediği fotoğrafa gitti.

Yılın Genç Fotoğrafçısı, Güney Afrika’dan 16 yaşındaki Skye Meaker oldu. Bir Güney Afrika ülkesi olan Botswana’daki Mashatu Game Reserve’de tatlı uykusundan yeni uyanan bir leoparı çeken Meaker, bu fotoğraf ile vahşi yaşam fotoğrafçılığında yılın en iyi genç fotoğrafçısı olmayı başardı.

2018 Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasına katılan en iyi fotoğrafları aşağıda inceleyebilirsiniz.

Arshdeep Singh, Hindistan

Carlos Perez Naval, İspanya

Cristobal Serrano, İspanya

David Herasimtschuk, Birleşik Devletler

Thomas P Peschak, Almanya/Güney Afrika

Ricardo Núñez Montero, İspanya

Marco Colombo, İtalya

Joan de la Malla, İspanya

Alejandro Prieto, Meksika

Michel d’Oultremont, Belçika

Javier Aznar González de Rueda, İspanya

Orlando Fernandez Miranda, İspanya

Kaynak : https://news.sky.com/story/take-a-look-at-the-best-wildlife-photos-of-the-year-11527469
20
17
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
20
17
1
0
0