2018'in En İyi Vahşi Yaşam Fotoğrafları Belli Oldu

İngiltere’nin başkenti olan Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde düzenlenen 2018 Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları belli oldu. Büyük ödül, Hollandalı fotoğrafçı Marsel van Oosten’in Çin'deki Qinling Dağları’nda yaşayan ve nesli tükenmekte olan primatları görüntülediği fotoğrafa gitti.
Yılın Genç Fotoğrafçısı, Güney Afrika’dan 16 yaşındaki Skye Meaker oldu. Bir Güney Afrika ülkesi olan Botswana’daki Mashatu Game Reserve’de tatlı uykusundan yeni uyanan bir leoparı çeken Meaker, bu fotoğraf ile vahşi yaşam fotoğrafçılığında yılın en iyi genç fotoğrafçısı olmayı başardı.
2018 Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasına katılan en iyi fotoğrafları aşağıda inceleyebilirsiniz.
Arshdeep Singh, Hindistan
Carlos Perez Naval, İspanya
Cristobal Serrano, İspanya
David Herasimtschuk, Birleşik Devletler
Thomas P Peschak, Almanya/Güney Afrika
Ricardo Núñez Montero, İspanya
Marco Colombo, İtalya
Joan de la Malla, İspanya
Alejandro Prieto, Meksika
Michel d’Oultremont, Belçika
Javier Aznar González de Rueda, İspanya
Orlando Fernandez Miranda, İspanya