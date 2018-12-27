2018’in En İyi ve En Kötü Marka Logoları

2018 yılı artık geride kalmak üzere. Bu yıla dönüp baktığımızda kurumsal kimlikler oluşturmaya çalışan firmaların çabaları göze çarpıyor. Bazı firmaların yeni logo tasarımları parlarken bazıları ise sınıfta kalıyor.

Günümüzde markalar ve markalaşmak çok büyük önem taşıyor. Bunu bilen şirketler de kendi imajlarını oturtmak, tüketicilerine ya da hitap ettikleri kişilere ulaşmak ve kendilerini sürekli hatırlatmak için yeni yollar arıyorlar. Bazıları amaçlarına ulaşırken bazıları yanlış yola sapıyor.

Başarılı Logolar

Uber

Uber’in yeni logo tasarımı daha arkadaş canlısı, daha az agresif bir tasarım. Yurtdışında pek çok eleştiriye maruz kalan firma, imajını yumuşatma yoluna gitmişti.

Google

Şirketin ürün gamı gittikçe genişliyor. Bir noktadan sonra bir ürünün Google’a ait olup olmadığı neredeyse anlaşılmaz hale geliyor. Firma bunu aşmak için kendi logo renklerini ve karakteristik çizgilerini bütün hizmet ve araçlarında kullanmaya başladı. Google’ın “Material Theme”i oldukça iyi iş başardı.

Hava Durumu Kanalı

Hava durumu kanalı, aynı haritanın önünde durup sürekli olarak aynı grafikleri göstermektense teknolojiyi kullanmaya karar vermiş. Stüdyoda kullanılan artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde hava durumu, aksiyon filmine dönüşüyor.

Ortalama

American Express

American Express kredi kartı 30 yıldır bir imaj yaratıyor ve en son Pentagram adlı bir tasarım şirketi ile anlaşarak yollarına devam etme kararı aldılar. Pentagram şirket ismini Am Ex şeklinde kısalttı, arka planı koyulaştırdı ve harflere keskinlik kattı. Güzel bir yenileme ama daha fazlası da yapılabilirdi. Güvenli limandan ayrılmamayı seçmişler.

Kötü

Be Best

Bir parça asetat üzerine ABD bayrağındaki renklerle yazılmış iki kelimeden oluşan bir kampanya logosu. Melania Trump’ın kendi insiyatifi için elleriyle tasarladığı bir logo bu.

Hunharca Minimalleştirilen Logo

Minimalleştirme, dünyanın en yanlış kullanılan şeylerinden birisi haline gelmiş durumda. Her şey çok basit ve çok yavan hale geliyor. Bu kötü bir şey değil elbette. Yine de bir anlamı olan, bir şeyleri temsil eden logolar yerine şirket adlarını sıradan fontlarla yazarak, kavramları aşırı yapısal hale getirerek aktararak iş yapan tasarım ofislerine biri dur demeli.