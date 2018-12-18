2018'in En Popüler Müzik Dinleme Platformu Belli Oldu

2018 yılının dünyada en çok tercih edilen ve sevilen 'streaming' platformları ortaya çıktı.

Açıkçası 2018, müzik stream platformları için efsane bir yıl oldu diyebiliriz. Fiziksel medya araçlarının artık yok olma sürecine girdiği, milyonlarca insanın akın akın müzik dinleme platformlarına doluştuğu bir yılı geride bıraktık. Bir dönem sektörde yer edinebilecekmiş gibi duran, 'aylık öde ve sınırsız müzik indir' modelinin de günden güne kan kaybettiğine şahit olduk.

2018'de Müzik Platformları

Aylık abonelik modeline ağırlık veren Apple Music, bu yılı da oldukça verimli geçirdi. ABD'de 20 milyon, dünyada 50 milyon abone barajı aşıldı.

Amazon, 100 milyona ulaşan Prime abonelik sistemine Prime Music'i de dahil etmesinin etkisiyle büyük bir atılım yaptı.

Gelelim ortamların yıldızı Spotfiy'a. İsveçli şirket, 2018 yılını aylık ortalama 191 milyon aktif kullanıcı gibi korkunç bir rakamla tamamlamayı başardı.

Spotify'da 191 milyon aktif kullanıcının 87 milyonu premium abonelik kullanıyor.

2019 yılına girerken hedeflenen aylık aktif kullanıcı sayısı 206 milyon.

Son olarak uzak doğu pazarı: Tencent Music'in sahibi olduğu QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music ve WeSing'in toplamda 23 milyon aboneye ulaştı.

Sizin de gördüğünüz üzere Spotify'ın piyasada yanına dahi yaklaşılamayan bir dominasyonu mevcut. Yatırım uzmanları, hiç de süpriz olmayacak bir şekilde Spotify trendinin önümüzdeki yıl da süreceğini belirtiyor.