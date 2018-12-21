2018'in Sizleri En Çok Şaşırtacak Olan 8 Sağlık Olayı

2018 yılı her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça enteresan sağlık olaylarına sahne oldu. Bugün sizler için yaşanan enteresan 8 olayına değiniyoruz.

2018 yılını ardımızda bırakırken, sağlık sektöründe de oldukça enteresan vakalar yaşandı. Bunların bir kısmı oldukça kötü biterken, bir kısmı da hastaların sağlığına kavuşmasıyla son buldu. Gelin beraber bu seneye damga vuran 8 farklı olaya bir göz gezdirelim.

1. Kör Eden Takma Kirpik Olayı

İngiltere'de yaşayan 20 yaşındaki kadın, gözlerinde yanma hissettiğinde bir şeylerin yanlış gittiğini anlamıştı. Kirpiğine yapışan madde gözlerine sıçrayan kadın tam 2 saat boyunca korku dolu anlar yaşadı. Yapılan operasyon sonrası görme yetisini geri kazandı.

2. Tam 30 Yıldır Unutulan Kontakt Lens

42 yaşındaki kadın, gözlerinin acıması ve yanması şikayetiyle doktora gitti. Çekilen MRI sonucunda tam 28 yıl boyunca lensini gözlerinde unuttuğu ortaya çıktı. Küçük bir operasyonla sıkıntısı giderilen kadın, bundan böyle herhangi bir şeyi kolay kolay unutmayacaktır.

3. Balıklardan Pedikür Hizmeti

JAMA Dermotoloji dergisinde yayımlanan bir makaleye göre bir kadın, yaklaşık 2 saatlik deniz serüveninde neredeyse bütün tırnaklarını balıklara kaptırdı. Vücuttaki ölü derileri 'ham' yapan balıklar işi abartınca ortaya bu görüntü çıktı.

4. Yumurtalık Kanseri ve 22 Kilogramlık Kist

Montgomery, Alaba'da yaşayan bir kadın, geçirdiği yumurtalık ameliyatı sonrasında tam 22 kilogramlık devasa bir kistten kurtuldu. Gizemli bir biçimde abartılı kilo aldığını fark eden kadın, Jackson Hastanesi'ne gittikten sonra bu ölümcül dertten kurtuldu.

5. Kulağına Hamamböceği Kaçan Kadın

Florida'da yaşayan Katie Holley, kulağında ilginç sesler duymaya ve oldukça garip bir soğukluk hissetmeye başladı. Kulak çöpü ile tek bacağını çıkardığında bunun bir hamamböceği olduğunu anlayan kadın, çeşitli çabalar sonucunda hamamböceğini öldürmeyi başardı. 9 gün sonra ağrıları tekrar gelen kadın doktora gitti ve hamamböceğinin kafasının halen kulağında olduğu ortaya çıktı. Yapılan küçük operasyonla kadın rahata erdi.

6. Kötü Giden Kaş Doldurma Operasyonu

Son günlerde oldukça popüler olan ve 'kalıcı kaş makyajı' olarak da bilinen doldurma operasyonu geçiren bir kadın, birkaç gün sonra kaşlarının döküldüğünü, kaşınma ve yanma gibi şikayetler yaşadığını fark etti. Bir süre sonra bütün kaşlarını kaybeden kadın, yoğun bir tedavi sürecine başlamak zorunda kaldı.

7. Bira İçmeden Bira Göbeği

Kaliforniya'da yaşayan Hector Hernandez, arkadaşları tarafından sürekli 'bira göbeğine' sahip olduğu için alay konusu oluyordu. Çok fazla yemek yemeyen, bira dahi içmeyen adamın doktora gitmesiyle olay anlaşıldı. Hernandez, midesinden çıkarılan tam 35 kilogramlık tümör sonrası rahata erdi.

8. Siyah ve Kıllı Dil Vakası

Üstteki görselin sizde hoş olmayan bir tepki uyandırdığını tahmin ediyoruz ancak bu durum seyrek görülse de teşhisi konulmuş ve tedavisi olan bir rahatsızlık. Bu yıl içerisinde Missouri'de bir kadının antibiyotik kullanımı sonrasında yaşadığı bu problem, sigara kullanımı ve solunum yetmezliği ile de gerçekleşebiliyor. Yapılan tedavinin ardından kadın sağlığına kavuştu.