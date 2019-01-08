2018'in İlk 9 Ayında Mobil Hatlardan En Çok Aranan Numara

2018'in bitmesiyle birlikte, o yıla dair çeşitli istatistikler, çeyrek rakamları da gelmeye başladı. BTK'nın 2018'in ilk üç çeyreğine dair hazırladığı raporda mobil servislerden en çok aranan kısa numara da belli oldu.

BTK Pazar Verileri Raporu’ndan derlenen bilgilere göre, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında en çok aranan kısa numaralar: Hastane Randevu, Sıhhi İmdat, Elektrik Arıza, Polis İmdat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi oldu.

2018 Ocak-Eylül ayları arasında cepten en çok tuşlanan bu beş kısa numara arasında en çok aranan numara ise 182 Hastane Randevu oldu. Söz konusu dönemde hastane randevusu ortalama çağrı süresi üç dakika oldu.

3 Büyük Mobil Servisten En Çok Aranan Kısa Numaralar

2018’in ilk 9 ayında, Türk Telekom Mobil, Vodafone ve Turkcell’den en çok aranan kısa numara 182 oldu. Hatlarda en çok aranan numaralar ise sırasıyla şöyle:

TT Mobil: 182 Hastane Randevu, 112 Sıhhi İmdat, 186 Elektrik Arıza, 155 Polis İmdat, 170 ÇSGİM.

Vodafone: 182 Hastane Randevu, 186 Elektrik Arıza, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 170 ÇSGİM

Turkcell: 182 Hastane Randevu, 112 Sıhhi İmdat, 186 Elektrik Arıza, 155 Polis İmdat, 153 Alo Zabıta

64 Milyar 11 Milyon Kısa Mesaj Atıldı

Geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında toplam 64 milyar 11 milyon SMS atılırken, 39 milyon MMS atıldı. Mobil servis işletmecileri toplam 64 milyar 1 milyon SMS, 39 milyon MMS gönderdi.

Aynı yılın ikinci çeyreğine göre TT Mobil’in SMS sayısı %4,7, MMS sayısı %2,4 azaldı. Vodafone’da SMS sayısı %3,35 azalırken, MMS sayısı %9,4 arttı. Turkcell’de ise SMS %0,9 azaldı, MMS %4,1 arttı.