2018'in Şu Ana Kadar En Çok Para Kazanan 10 Oyuncusu

Forbes dergisinin sonuçlarına göre, yılın en çok kazanan 10 oyuncusu belli oldu.

Forbes, bu yılın en çok para kazanan oyuncularını açıkladı. Yapılan listeye göre birinci olan oyuncu, bu sene bir filmde bile oynamadan liderliği eline aldı.

Forbes bu kazanç tahminlerinin; Nielsen, ComScore, Box Office Mojo, IMDB ve sektördeki diğer şirketlerle yapılan görüşmelere bakılarak oluşturulduğunu söyledi.

İşte Dünyanın En Çok Para Kazanan 10 Oyuncusu

​10- Chris Evans (34 Milyon Dolar)

Ünlü aktör bu maaşı, 2018 yılında çıkan Avengers: Infinitiy War ve Captain America filmlerindeki rolü ile kazanmış oldu.

9- Salman Khan (38.5 Milyon Dolar)

Bollywood yıldızı Khan, Suzuki motosikleri gibi reklam kazançları ve oynadığı filmlerin büyük başarı kazanması sonucunda 38.5 milyon dolar kazandı.

8- Adam Sandler (39.5 Milyon Dolar)

Sandler, 2014 yılında Netflix ile yaptığı anlaşma sonunda milyonlarca dolar kazandı.

7- Akshay Kumar (40.7 Milyon Dolar)

Bollywood aktörü Kumar, oynadığı filmlerden dudak uçuklatacak paralar kazandı. Ayrıca Hint finans şirketi Tata ve pil üreticisi Eveready gibi 20 marka ile yaptığı reklam anlaşması sonucu 40.7 milyon dolar aldı.

6- Will Smith (42 Milyon Dolar)

Smith, Netflix'in orijinal filmi olan "Bright" rolü ile 20 milyon dolar kazandı. Ayrıca, Disney'in "Aladdin" uyarlaması ve önümüzdeki yıllarda çıkacak olan "Spies in Disguise" adındaki animasyon komedi için sözleşmeler imzalandı.

5- Jackie Chan (45.5 Milyon Dolar)

Chan, oynadığı başarılı filmlerin yanı sıra, bir dizi reklamdan ve sahip olduğu sinemalardan gelir elde etti.

4- Chris Hemsworth (64.5 Milyon Dolar)

Forbes; Hemsworth'un gişe rekorları kıran Marvel filmlerindeki geliri ile, geçen seneki kazancını ikiye katladığını söyledi.

3- Robert Downey Jr. (81 Milyon Dolar)

Downey de Hemsworth gibi Marvel gelirleri ile, geçen seneki kazancının iki katı kazançla listenin üçüncü sırasına oturuyor.

2- Dwayne "The Rock" Johnson (124 Milyon Dolar)

Forbes'in söylediğine göre Johnson, gelirinin büyük çoğunluğunu Jumanji: Vahşi Orman filminden kazandı.

1- George Clooney (239 Milyon Dolar)

Yılın en yüksek kazançlı aktörü Clooney, tek bir filmde bile oynamadan bu parayı kazandı. Tekila üreticisi Casamigos ve İngiliz Likör üreticisi Diego işbirliği ile kazandı.