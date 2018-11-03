Üçüncü Çeyrekte Tablet Satışları Dünya Çapında Düştü

Yılın üçüncü üç aylık döneminde tablet satışları yüzde 8.6 düşerken, Apple ve Samsung lider pozisyonlarını korumayı başardılar.

IDC'nin açıkladığı rakamlara göre 2018 yılının üçüncü çeyreğinde tablet satışları yüzde 8.6 azalarak 36.4 milyona düştü. Piyasanın büyük kısmını oluşturan slate tabletler ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.9 düşüşle 31.6 milyona geriledi. Klavyeli tabletlerde düşüş ise yüzde 13.1 olarak gerçekleşti.

Apple, beklentileri boşa çıkartmayarak tablet piyasasının liderliğini elinde tutuyor. Firmanın üçüncü çeyrekte sattığı ürün sayısı 9.7 milyon. Yeni kalemli iPad modelleri Mart ayından beri piyasada talep görse de uzun süreli bir ivme yakayabilmiş değil.

Samsung ise özellikle alt ve orta sınıf tabletlerdeki yoğun rekabetten dolayı oldukça zorlanıyor. Amazon ise yaptığı atılımla en çok satış yapan üçüncü üretici konumuna yükseldi. Bu firmaları Lenovo ve Huawei takip etti.

Listede satışları artan tek firma Huawei olurken, Lenovo'da yaşanan düşüş ise yüzde 25 sebiyesini buldu.

IDC tablet Ekibi'nin kıdemli analisti Lauren Guenveur'a göre klavyeli ve eklemli modellere insanlar şüpheyle yaklaşıyor ve bu durum da tablet pazarına zarar veriyor. Ekim ayında yeni iPad'ler ve Microsoft Surface Pro'lar tanıtılmıştı, bu ürünler sayesinde bir sonraki çeyreğin daha olumlu geçmesi bekleniyor.