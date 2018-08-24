iPad Pro Kılıfında Bulunan Gizemli Boşluk Merak Uyandırdı

İnternet ortamına sızdırılan bir iPad Pro kılıfına ait görsel, Apple'ın yeni amiral gemisi tableti için özel bir şeyler geliştirdiğini gösteriyor.

Slashleaks tarafından çevrimiçi olarak sızdırılan bir iPad Pro kılıfı, teknoloji dünyasına tartışmalara yol açtı. 10.5 inçlik iPad Pro modeline ait olduğu düşünülen kılıfın alt kısmında Lightning girişi ile aynı hizada bulunan fakat cihazın arkasında kalan eliptik bir boşluk bulunuyor. Bu boşluğun ne için bırakıldığı ise anlaşılabilmiş değil.

Sızıntılara göre Apple, 2018 model iPad Pro modellerinde Face ID desteği sunacak. Fakat iPhone X’dan bildiğimiz kadarı ile Face ID yalnızca cihaz dik konumdayken çalışıyor. Bu nedenle söz konusu boşluk hakkındaki en çok konuşulan iddia, Apple’ın iPad Pro’yu dikey olarak kullanmaya izin veren yeni bir Akıllı Klavye geliştirmiş olması.

Söz konusu boşluğun ikinci bir Smart Connector bağlantısı için bırakılmış olduğu yönündeki iddia isabetli gibi görünse de Mac Otakara’ya göre Apple, iPad Pro’lar için Face ID’yi yatay şekilde çalışacak şekilde geliştiriyor. Üstelik Bloomberg’den Mark Gurman da bu iddiayı doğruluyor. Yani iPad Pro sahiplerinin cihazlarını dikine kullanmasına gerek kalmayacak.

O halde iPad Pro’nun arkasında bulunan bu bölüm ne işe yarıyor olabilir? Apple’ın yeni bir iPad Pro aksesuarı için bir manyetik pin geliştirmiş olması mümkün. Ayrıca şirketin iPad Pro’ya kablosuz şarj desteği sunma ihtimali de bulunuyor. Belki de Apple, Face ID yerine cihazın arkasında yer alacak bir Touch ID geliştiriyordur.