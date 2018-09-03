2018 model iPhone'ların tanıtılmasına sayılı günler kalmışken Apple'ın nasıl bir isimlendirme tercih edeceği hala bir muamma. Sorun şu ki geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X, her türlü tahminin önünü kapatıyor.

Ne kadar iyi bir ürüne sahip olursanız olun markalaşma son derece önemlidir. Dünyaca ünlü akıllı telefon markalarını bu kadar başarılı kılan en önemli konulardan biri, bu akıllı telefonların isimlerinin dünyanın hemen her tarafında biliniyor olmasıdır. iPhone, Galaxy ya da Xperia gibi markalar, adını verdiklerini cihazlara, özelliklerinden bağımsız olarak bir statü ve kalite beklentisi kazandırmaktadır. Özellikle Apple’ın iPhone markası ile elde ettiği başarı tartışılamaz seviyede.

Fakat Apple, geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone modelleri ile şirketin marka anlayışında büyük bir delik açtı. Bildiğiniz üzere Apple, bir yıl tam sayılı iPhone tanıtırken, ertesi yıl ‘s’ takılı iPhone modeli tanıtırdı. Tam sayılı modeller tasarım değişiklikleri içerirken ‘s’ takılı modeller özellik ve performans iyileştirmelerini beraberinde getirirdi. Fakat geçtiğimiz yıl Apple, ‘s’ yılı olmasına rağmen tam sayılı akıllı telefonlar tanıttı. Daha da önemlisi şirket, iPhone 8’den sonra 9’u atlayarak direkt olarak iPhone X (iPhone on) tanıttı.

2017 model iPhone’lar geçti gitti. Şimdi önümüzde 2018 model iPhone’lar yer alıyor. Tamam da yeni iPhone’lar nasıl isimlendirilecek? Açıkçası bu konuyu Apple hariç şu anda kimse bilmiyor. Söylentilere göre Apple, 2018 yılını bir ‘s’ yılı olarak ele alıyor. Bu durum, teknik açıdan herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Fakat isimlendirme açısından büyük bir kaos yaratmış durumda. Nedeni ise Apple’ın iPhone 9’u atlayarak direkt olarak iPhone X’a geçmesi ve daha da önemlisi bu cihazı roma rakamları ile isimlendirmiş olması.

Apple, iPhone X’un 10(on) olarak telaffuz edilmesi gerektiğini söylese de çoğu kişi iPhone X(iks/eks) olarak telaffuz ediyor. Dolayısı ile Apple’ın 2018 iPhone’lar için iPhone Xs gibi bir isimlendirme kullanması cihazların iPhone Excess (iPhone aşırı/fazlalık) ya da iPhone XS (Extra Small-Ekstra Küçük) olarak telaffuz edilmesine neden olacak. Bu da Apple’ın iPhone markası için küçük düşürücü bir isimlendirme seçimi olur. En azından Android üreticilerinin fazlasıyla dalga geçeceği kesin.

Bir başka söylenti ise Apple’ın tüm iPhone modellerini düz bir şekilde iPhone X olarak isimlendireceği yönünde. Yani yeni iPhone modellerinin isimleri iPhone X 5.8 inç, iPhone X 6.1 inç ve iPhone X 6.5 inç şeklinde olacak. Böyle bir isimlendirmenin saçma olacağını ve bu nedenle söylentilerin gerçeği yansıtmadığını düşünüyorsanız iPad ve Mac modellerinin isimlendirmelerine bakabilirsiniz. Yine de böyle bir isimlendirmenin tüketiciler arasında kafa karışıklığı yaratacağı için düşük ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.

Apple’ın iPhone X ile yeni bir seri başlattığını ele alalım ve 2018 model iPhone’ları iPhone X2 olarak tanıtacağını düşünelim. Eğer ki şirket, iPhone X’u iPhone On olarak değil de iPhone İks olarak tanıtmış olsaydı, iPhone X2 ismi mantıklı olabilirdi. Ancak iPhone X2 olarak yazılan bir cihazı kimse iPhone On İki olarak telaffuz etmez. Ayrıca yazının yarı roma yarı latin rakamları ile yazılmış olması da büyük bir saçmalık olurdu.

Yeni iPhone modellerinin tanıtılmasına 10 günden kısa bir süre kaldı. Şu an için yeni iPhone’ların özellikleri hakkındaki bilgiler, isimleri hakkındaki bilgilerden daha fazla. Bakalım Apple, 2018 model iPhone’lar için nasıl bir isimlendirme tercih edecek. Yeni isimlendirme, 2019 model iPhone’ların isimleri hakkında da ipuçları sağlayacağı için merak bir kat daha artmış oluyor. Sizin yeni iPhone modelleri için isin tahminleriniz ne?