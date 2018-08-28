2018 Model iPhone'ların Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Analist Ming-Chi Kuo, 2018 model iPhone'ların piyasaya çıkış tarihleri, fiyatları ve sahip olacakları bazı özellikler hakkında kritik bilgiler verdi.

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, yatırımcılara yeni bir not göndererek 2018 model iPhone’lar hakkında kritik bilgiler paylaştı. Apple’ın iPhone tedarik zincirinde bulunan kaynaklarından aldığı bilgiler ile daha önce pek çok kez tutarlı iPhone sızıntıları gerçekleştirmiş olan Kuo’nun yeni paylaştığı nota da ‘kesin’ gözüyle bakabilirsiniz.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bir iddia, Apple’ın 2018 model iPhone’lara Apple Pencil desteği getireceğini söylüyordu. Kuo, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtirken Apple’ın herhangi bir iPhone modeline Apple Pencil desteği sunmayacağını söyledi. Kuo ayrıca yeni iPhone’ların piyasaya çıkış tarihi hakkında da bilgi verdi.

Ming-Chi Kuo’nun notuna göre Apple, OLED ekranlı iki premium iPhone modelinin tedariğinde herhangi bir sorun yaşamayacak. Dolayısı ile cihazlar planlanan sürede piyasaya çıkacak. 6.1 inç LCD ekranlı bütçe dostu iPhone modeli ise tedarikteki sıkışıklık nedeni ile ileri bir tarihte piyasaya sürülecek.

Kuo, içinde bulunduğumuz dönemin Apple’a iPhone, iPad ve Mac parçaları tedarik eden şirketlere yatırım yapmak için en uygun zaman olduğunu söylerken, Apple’ın iş ivmesinin Ağustos sonu itibari ile yükselişe geçeceğini, yılın son çeyreğinde zirveye ulaşacağını ve 2019’da da büyümeye devam edeceğini söyledi.

Kuo, son olarak 2018 model iPhone’ların fiyatlarından bahsetti. Kuo’ya göre Apple, 5.8 inç OLED ekranlı modeli 800-900 dolar arasında bir fiyattan satışa sunacak. 6.5 inç OLED ekranlı premium modelin fiyatı ise 999 doların üzerinde olacak. Kuo, daha önce gerçekleştirdiği tahminde bütçe dostu iPhone modelinin 600-700 dolardan satılacağını söylemişti.