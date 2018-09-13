Dün yapılan Apple Lansmanı sonrasında hemen hemen bütün ürünlerine zam yapan Apple, teknik servis ücretlerini de bu tarifeden mahrum bırakmadı.

Dünden beri Türkiye'de ciddi bir Apple infiali yaşanıyor. Yeni duyurulan iPhone'ların fiyatları henüz açıklanmasa da eski ürünlere gelen zamlar nasıl bir politikayla karşılaşacağımızı gözler önüne seriyor. Keza bugün ortaya çıkan Apple Watch Series 4 fiyatı da hiç hayra alamet değildi.

Hal böyleyken zamlardan nasibini almamış olan tek şey olan 'teknik servis ücretleri' de ortaya çıktı. Yeni duyurulan iPhone Xs Max'ın ekran değişim ücreti olan 2.490 TL'ye bugün birçok amiral gemisi satın alınabiliyor. Anlayacağınız teknik servis ücretlerinin geldiği durum da içler acısı.

iPhone Teknik Servis Ücretlendirmesi

Pil Değişim Ücretleri

Daha geçtiğimiz hafta teknik servis ücretlerine zam yaptığı haberini sizlerle paylaştığımız Apple, böylece teknik servis fiyatlandırmasında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini göstermiş oldu. Daha önce konuyla ilgili paylaştığımız habere de aşağıdan ulaşabilirsiniz: