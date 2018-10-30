2018 Mac Mini'de 4 Yıl Öncekine Göre Ne Gibi Yenilikler Var?

Bugün gerçekleştirilen etkinlikte Apple'ın en çok beklenen ürünlerinden Mac Mini 2018 de, uzun sürenin ardından tanıtıldı.

Evet, dediğimiz gibi bu iki modelin arasında toplam dört seneye yakın süre farkı var. Peki, Apple yeni Mac Mini modeline, bu uzun sürenin ardından neler ekledi ve neler çıkardı? Aslında, bu etkinlikte de pek çok kişi yeni Mac Mini modelini göremeyeceğimiz konusunda endişeliydi, ancak çıkan sızıntı ve söylentiler bu olasılığı güçlendirdiği için son zamanlarda kesin gözüyle bakıyorduk. Peki bu yeni model, bizlere neler sunuyor? Satın almaya ya da model yükseltmeye değer mi? Hep birlikte göz atalım.

Tasarım konusunda yeni Mac Mini, kullananları memnun edecek mi?

Yeni Mac Mini, ana tasarım hatları ve boyutlar açısından Mac Mini 2014 modeliyle aynı sayılabilir. Ancak renk konusunda, işler biraz daha değişiyor. Önceki haberlerimizde de aktardığımız gibi, Mac Mini 2018 modelinin yeni uzay grisi rengine sahip olabileceğini aktarmıştık. Ve böyle de oldu, Mac Mini 2018 modeli uzay grisi rengine sahip. %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış olan alüminyum alaşım, diğer üst kalite Apple modellerinde olduğu gibi bu üründe de aynı.

Bağlantı noktaları konusuna gelirsek, bu cihazda en önemli şeylerden birisi bu. Mac Mini 2018, 10 Gigabit'e kadar destek sunan bir Ethernet girişi sunuyor. Bunun dışında modelin üstünde 4 adet Thunderbolt 3 / Type-C girişi de bulunuyor. Bu, yüksek hızlı veri aktarımı konusunda gayet önemli. Ayrıca bir adet HDMI 2.0 ile iki adet USB-A bağlantı yuvasına da sahip. Ayrıca bir de ses girişi mevcut.

2014 modelinde neler olduğunu hatırlatmamız da gerekirse, iki adet Thunderbolt 2, dört adet USB 3.0, bir adet HDMI, bir adet Gigabit Ethernet bağlantı noktası olduğunu hatırlatalım. Bunun haricinde SDXC kart yuvası, 3.5 mm kulaklık girişi, ses girişi ve uzaktan kumandalar için bir alıcı da, eski modelle birlikte gelmekteydi. Bu anlamda, daha yüksek hızlı veri aktarımı sunan ve daha yenilikçi teknolojilere geçildiğini görüyoruz.

Tasarım ve portlar güzel ama, gücü nasıl?

Apple, Mac Mini 2018 modelinde yapılan güncellemenin, şimdiye kadar yapılmış olan en büyük güncelleme olduğunu söylüyor. Haksız da sayılmazlar. 3.6 GHz'e kadar dört veya altı çekirdekli, sekizinci nesil işlemciler kullanıyorlar. Bu bakımdan, performans konusunda güzel işler çıkartabilirler. Apple'ın iddiasına göre Mac Mini 2018, önceki modele göre 5 kat daha yüksek performans sunuyor. Ayrıca Mac Mini 2014, 16 GB'a kadar RAM desteği sunarken, 2018 modelinde bu 64 GB'a kadar 2666 MHz belleği destekler hale geliyor.

Mac Mini 2014 modelinde, hatırladığınız üzere 500 GB 5400 RPM HDD kullanılmaktaydı. Bu depolamanın günümüz için artık yavaş kaldığını söylememiz lazım. Apple, bu konuda da güncelleme yapmayı ihmal etmemiş ve yeni modellerinde SSD kullanmaya karar vermiş. 2018 modellerde gelen SSD'lerin boyutları versiyona göre 128 GB veya 256 GB, ancak 2 TB'a kadar desteğinin olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.

Mac Mini 2018 modelinin i3 işlemciye sahip modeli, 3.6 GHz dört çekirdekli 8. nesil i3 işlemciyle birlikte 8 GB 2666 MHz RAM sunuyor. Depolama alanında ise 128 GB SSD'e sahip.

Mac Mini 2018 modelinin i5 işlemciye sahip modeli, 3.0 GHz (4.1 GHz Turbo Boost) altı çekirdekli 8. nesil i5 işlemciyle birlikte yine aynı şekilde 8 GB 2666 MHz RAM sunuyor. Depolama alanında ise diğer modelden 256 GB SSD'si ile ayrılıyor.

Güzel gibi gözüküyor, peki fiyatları?

Apple'ın Türkiye resmi sitesinde yeni cihazlarla alakalı yeni bir içerik sayfası oluşturulmuş durumda. Yani şu an girip cihazla ilgili en derin detayları dahi edinebilirsiniz. Apple resmi sitesinden cihazı satın almak isterseniz i3 modeli için 5.999 Türk Lirası, i5 modeli için 8.399 Türk Lirası ödemeniz gerekecek.

Asıl soru: Almaya değer mi?

Hemen üst tarafta da belirttiğimiz gibi, 2018 Mac Mini modeli Apple'ın Mac Mini modellerine şu ana kadar yaptığı en büyük güncellemeyi barındırıyor. Bu uzun zamandır beklenen bir güncellemeydi, ancak beklemeye de değdi gibi gözüküyor. Mac Mini 2018, modern donanımların küçük bir yapıda toplanması gibi. Bu yüzden, Mac Mini kullanmaya karar verdiyseniz, 2018 Mac Mini'yi almak kesinlikle önceki modele göre daha mantıklı.

Yeni donanımı sayesinde, 2018 modeli iMac gibi eski modellerden de daha güçlü. Ayrıca Mac Mini 2014 modeline sahipseniz, bu modeli almanız büyük bir yükseltme sunarken bunun dışında performansın da dört ila beş kat artmasını sağlıyor.