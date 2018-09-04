2018 Model iPad Pro'nun Tartışılacak Tasarımı

2018 model iPad Pro'nun CAD çizimleri, Apple'ın kullanıcıları cihazı dikey pozisyonda kullanmaya zorlayacağını ve yeni aksesuarlar almaya mecbur bırakacağını gösteriyor.

MySmartPrice, 2018 model 12.9 inçlik iPad Pro’nun CAD çizimlerine ulaşmayı başardı. Bu sayede yeni iPad Pro’yu merakla bekleyenler için cihazın tasarım özelliklerini ‘kısaca’ özetleyebiliriz.

Alışık olduğumuz iPad Pro modelleri son derece oval hatlara sahipti. Daha da önemlisi iPad Pro, kalın ekran çerçeveleri nedeniyle oldukça büyük boyutlara sahipti ve bir tablet olmasına rağmen taşıması oldukça zordu.

Yeni iPad Pro, iPhone X’da da görmüş olduğumuz uçtan uca ekran tasarımını benimsiyor. Fakat tamamen çerçevesiz bir ekranda tableti tutmak zor olacağı için ekranın kenarlarında kullanımı bozmayacak incelikte bir çerçeve bulunuyor.

Ekran çerçevelerinin incelmesi, sadece kullanımı ve görünümü etkilemeyecek. Daha ince ekran çerçeveleri, cihazın boyutunun küçülmesine de imkan tanıyor. Böylece yeni iPad Pro, taşınması çok daha kolay bir cihaz olacak.

Ancak bütün haberler iyi değil. Bildiğiniz gibi yeni iPad Pro ile ana ekran tuşuna veda edilecek ve Face ID teknolojisine geçiş yapılacak. Fakat Face ID yalnızca cihaz dik pozisyondayken çalışıyor. Bu da bazı tasarım değişikliklerini zorunlu kılıyor.

Yeni iPad Pro’da Smart Connector bağlantısı cihazın yanından altına taşınıyor. Böylece cihaz dik pozisyondayken harici bir klavye bağlayabileceksiniz. Ancak bu durum, iPad Pro’yu hep dikey kullanmak zorunda bırakacak.

Hem Smart Connector’ün yerinin değişmesi, hem de cihazın farklı boyutlarda olacak olması, yeni iPad Pro’da eski iPad Pro’nuza ait hiçbir aksesuarı kullanamayacağınız anlamına geliyor. Yeni klavye, yeni kılıf, yeni, yeni, yeni…

Ancak CAD çizimlerinde ses tuşlarının hemen altında kalan harici bir bağlantı noktası dikkat çekiyor. Apple, bu bağlantı noktasını hangi amaçla bıraktı henüz bilinmiyor. Belki de şirket, cihazın yatay pozisyonda kullanılmasını izin veren harici bir aksesuar geliştiriyordur.