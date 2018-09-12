2018 Model iPhone'ların İsimleri Apple Tarafından Onaylandı

Apple.com'da yer alan bir XML dosyası, Apple'ın yeni iPhone modellerini nasıl isimlendireceğini, hangi renk kılıflar satışa sunacağını ve iPhone Xr'ın renk seçeneklerini ortaya çıkardı.

Apple’ın yeni iPhone modellerini nasıl isimlendireceği büyük merak ve tartışma konusu olmuştu. Apple’ın iPhone 6s’ten bu yana ‘s’ takılı bir model tanıtmamış olması ve iPhone 8’den direkt olarak X’a (10’a) atlaması, yeni iPhone modellerinin hangi isme sahip olacağı konusunda büyük bir soru işareti oluşturmuştu.

Son ortaya çıkan sızıntılar, Apple’ın iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr şeklinde bir isimlendirmeyi tercih edeceğini gösteriyordu ki Apple’ın resmi sitesi de bu sızıntıları doğruladı. ATH tarafından Apple.com üzerinde bulunan bir XML dosyası, Apple’ın yeni iPhone modellerini ve bu modeller için piyasaya sunacağı kılıfları ortaya çıkardı.

Söz konusu XML dosyası siteden kısa sürede kaldırılmış olsa da ekran görüntüleri çoktan alınmıştı. Apple.com’da yer alan XML dosyasına göre Apple’ın 2018 model iPhone’ları iPhone Xs (5.8 inç OLED ekran), iPhone Xs Max (6.5 inç OLED ekran) ve iPhone Xr (6.1 inç LCD ekran) şeklinde adlandırılacak.

Söz konusu XML dosyası, model isimleri ile birlikte iPhone Xs ve iPhone Xs Max'in resmi Apple kılıflarının renk seçeneklerini de ortaya çıkardı. Buna göre Apple kılıflarının renkleri gece yarısı mavisi, beyaz, siyah, taş rengi ve kırmızı (Product RED) olacak. 2018 model iPhone’ların ilerleyen dönemde Product RED renk seçeneği ile satışa çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor.

Apple.com'un site haritasında bulunan bir başka kod ise 6.1 inç LCD ekranlı iPhone Xr'ın renk ve depolama alanı seçeneklerini ortaya çıkarıyor. Buna göre iPhone Xr siyah, beyaz, kırmızı, sarı, mercan ve mavi renk seçeneklerine ek olarak 64GB ve 128GB dahili depolama alanı kapasitesine sahip olacak.Cihazın 256GB'lık bir depolama alanı seçeneği olması da muhtemel.