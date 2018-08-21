2018 Model iPhone'ların Tanıtım ve Ön Sipariş Tarihleri

Almanya’da isimleri açıklanmayan iki Apple ortağı şirket tarafından sızdırılan bilgilere göre, yeni iPhone modelleri için 14 Eylül Cuma günü ön siparişler başlayacak. Bunun iki gün öncesinde yani 12 Eylül’de, bütün modeller için geleneksel iPhone lansmanı gerçekleştirilecek.

Apple, 2018 yılında tarihinde ilk defa 3 farklı iPhone modelini, aynı etkinlikte tanıtacak. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone X’un tasarım anlayışını devam ettirecek bu üç modelin ikisi OLED, birisi daha ekonomik olan LCD ekran paneliyle gelecek.

Sırasıyla 5.8 inç OLED ekranlı iPhone Xs, 6.1 inç LCD ekranlı düşük fiyatlı iPhone ve 6.5 inç OLED ekranlı iPhone X Plus şeklinde olacak bu modeller, Almanya’dan gelen bilgilere göre 12 Eylül’de düzenlenecek lansmanla tanıtılacaklar.

Gelen bilgilere göre cihazların ön siparişleri, 14 Eylül Cuma günü başlayacak. Bu noktada dikkat edilmesi gereken asıl detay, Apple’ın ön siparişleri hangi ülkeler için başlatacağı konusu. Geçtiğimiz yıl firma, Türkiye için satış takvimini lansman sırasında açıklamamıştı. Bu yıl da değişen bir durum olmayacağını bekliyoruz, dolayısıyla 14 Eylül tarihinde yeni iPhone modelleri Türkiye için ön siparişe açık olmayabilirler. Lansman sırasında bu konunun da takipçisi olacak, detayları sizlerle paylaşacağız.

Küresel pazar için bütün yeni iPhone modellerinin raflara çıkacağı tarih ise 21 Eylül olarak gözüküyor. Küresel pazardan kasıt, Apple’ın öncelik verdiği ülkelerin tümü olabilir. Çünkü yine geçtiğimiz yıla bakacak olursak, birkaç ülkeyle birlikte Türkiye de bu öncelikli liste arasında değildi. Özellikle iPhone X ülkemize biraz geç geldi. Yani 21 Eylül tarihi sızıntıların gerçekleştirildiği Almanya için belki kesinlik ifade edebilir, ancak Türkiye için 12 Eylül’ü beklemekte fayda olduğunu yine hatırlatalım.

Gelen haberler arasında sadece yeni iPhone modellerinin piyasa takvimleri yok. Eğer bir aksilik olmazsa Apple, iOS 12’yi 18 Eylül’de yayınlayacak.

Her üç iPhone modeli de Çin’deki TSMC firmasının tesislerinde üretilen 7 nanometrelik A12 yonga setine sahip olacak. iPhone X ile sektörel bir standart haline gelen ekran çentiği içerisinde, Apple’ın imza teknolojilerinden birisi olan TrueDepth kamerayı görmek mümkün olacak. Bu teknoloji her üç modelin de Face ID ve Animoji özelliklerine sahip olacağı anlamına geliyor.

Sızdırılan takvimdeki tarihleri toparlarsak:

12 Eylül (Çarşamba) - Apple iPhone modellerinin tanıtımı.

14 Eylül (Cuma) - Ön siparişlerin başlangıcı

18 Eylül (Salı) - iOS 12 çıkış tarihi

21 Eylül (Cuma) - iPhone modellerinin raf satışlarının başlaması

Yukarıda da söylediğimiz gibi bu tarihlere ilişkin Türkiye’yi ilgilendirecek açıklamayı beklemekte fayda var. Ayrıca bir sızıntıyla ulaştıkları için tarihlerde değişiklik olabilir.