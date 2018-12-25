2018 Mutluluk Raporu Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Birleşmiş Milletler’in açıkladığı ‘Dünyanın en mutlu ülkeleri listesi’nde ilk 10 sırada bulunan ülkeler değişiklik göstermezken Türkiye 5 basamak geriledi.

Birleşmiş Milletler’in bağımsız uzmanları tarafından hazırlanan mutluluk raporu açıklandı. Listede Türkiye’nin 5 basamak gerilediği görüldü.

Raporda Finlandiya, en mutlu ülke ünvanını Norveç’ten aldı. Norveç’i Danimarka, İzlanda ve İsviçre takip etti.

Rapor, 156 ülkedeki kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, ortalama yaşam süresi, sosyal yardım, özgürlük, güven ve refah konularında verilen puanlara göre hazırlanıyor. Uzmanlar bu verileri halka sosyal destek, kişisel özgürlükler, devlet içi yolsuzlukla ilgili sorular sorarak elde ediyor. Bu yıl ilk defa göçün etkisinin de araştırıldığı rapora göre göçmenler de yerel halk kadar mutlu.

Geçtiğimiz yıl 9 basamak yükselerek 69. sıraya çıkan Türkiye, bu yıl ise 5 basamak geriye düşerek 74. sırayı aldı. Togo tam 17 sıra yükselerek listede en çok ilerleyen ülke oldu. 82. sıradan 102. sıraya gerileyen Venezuela ise en çok gerileyen ülke olarak göze çarptı. Listenin son beş sırasında ise çoğu Afrika ülkesi olan beş ülke yer alıyor: Yemen, Tanzanya, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Burundi.