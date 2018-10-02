2018 Nobel Fizik Ödülü’nü Kazanan Bilim İnsanları Belli Oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen 2018 Nobel Fizik Ödülü töreni gerçekleştirildi. Fizik alanında yılın en köklü çalışmalarını yapan 3 bilim insanı ödüle layık görüldü.

Fizik alanında yılın en dikkat çekici çalışmalarından olan, lazer fiziği üzerine yaptığı araştırmayla gündem yaratan Arthur Ashkin, 2018 Nobel Fizik Ödülü’nü alan ilk bilim insanı oldu. Amerikan asıllı Arthur Ashkin, lazerlerin tıp tedavisinde kullanılması adına önemli adımlar atmıştı.

1960’lı yıllarda yaptığı çalışmalarda hassas optik lazer sistemleri geliştiren Ashkin, günümüz sağlık sektöründeki lazerli tedavilerin öncüsü olarak biliniyor.

2018 Nobel Fizik Ödülü’nün diğer sahipleri olan Fransız fizikçi Gerard Mourou ve Kanadalı fizikçi Donna Strickland, “ultra kısa optik darbe metodolojisi” üzerine yaptıkları çalışmayla dikkat çektiler. Donna Strickland, bugüne kadar Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülen 3. kadın oldu. Strickland, “Kadın fizikçilere hak ettikleri değeri vermeliyiz, çünkü dışarıda çok sayıda kadın fizikçi var. Bu kadınlardan biri olduğum için onur duyuyorum" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz yıl Nobel Fizik Ödülü, yer çekimi dalgalarını gözlemlemeyi başaran, Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip Thorne ekibine verilmişti.

3 Ekim Çarşamba günü 2018 Nobel Kimya Ödülleri de sahiplerini bulacak. 5 Ekim Cuma günün de ise merakla beklenen Nobel Barış Ödülü’nün kazananı açıklanacak. Bir cinsel taciz skandalı ile çalkalanan Nobel Edebiyat Ödülü Jürisi’nin skandalından dolayı, bu yıl edebiyat dalında ödül verilmeyecek. Bunun yerine 2019 yılında iki Nobel Edebiyat Ödülü verilmesinin kararlaştırıldığını da söyleyelim.