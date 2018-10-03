2018 Nobel Kimya Ödülünü Kazanan İsim(ler) Belli Oldu

2018 Nobel Kimya Ödülü sahipleri açıklandı. Buna göre ödülün yarısı bir isme verilirken, diğer yarısının iki isim arasında paylaştırılmasına karar verildi.

Toplamda 1 milyon dolarlık teşvik amaçlı ikramiyesi bulunan 2018 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu. İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, bu seneki ödülün yarısını ABD'li bilim insanı Frances Arnold'un alacağını, kalan 500 bin dolarlık ödülün ise yine ABD'li George Smith ile İngiliz araştırmacı Gregory Winter'a verileceğini açıkladı.

Frances Arnold, geliştirdiği 'güdümlü evrim' yöntemiyle bakterilerin belirli görevleri gerçekleştirebilecek enzimlerin geliştirilmesini sağladı. Bu teknik, keşfedildiğinden beri yeni ilaçların geliştirilmesi ve biyoyakıt üretimi gibi birçok alanda kullanıldı. Enzimlerin geliştirilmesi için 'doğal seçilimi taklit eden' bir metot kullanan ilk isim olan Arnold, Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan 5. kadın olmayı başardı.

"George Smith, Nobel Kimya ödülünü kazandıktan sonra evinde günün ilk çağrılarını alıyor.

Photoğrafçı: Marjorie R. Sable"

Verilen Nobel Ödülü'nün kalan kısmını paylaşan George Smith ve Gregory Winter ise peptit ve anitkorlarda 'faj gösterimi' tekniğini geliştirdikleri için ödüle layık görüldü. Bu sayede zararlı bakteri ve virüsleri yok eden yeni antikorlar üretilmesi mümkün oldu.