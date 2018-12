2018 Oyun Ödülleri, 26.2 Milyon İzleyiciye Ulaştı

2018 Oyun Ödülleri geçen seneki izlenmesini aşarak 26.2 milyon canlı izlenmeye ulaştı.

The Game Awards 2018 (2018 Oyun Ödülleri) bugün yaptığı duyuruda, 2017 yılındaki 11.5 milyon izlenmesinin %128'lik bir artış ile, 2018 yılında toplamda 26.2 milyon izlenmeye ulaştığını duyurdu. Popüler oyunların ve oyun kültürünün dünya genelindeki bir sembolü haline gelen Geoff Keighley, 2018 Oyun Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenmişti.

Los Angeles, Kaliforniya'da bulunan Microsoft Theater'da 6 Aralık'ta gerçekleştirilen 2018 Oyun Ödülleri, eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı anlara sahne olmuştu. Geçen yıla göre %140 artışla 3.300'den fazla Twitch yayıncısı 2018 Oyun Ödülleri'ni kendi yayınlarında canlı olarak ve kendi dillerine çevirerek aynı anda Twitch üzerinde 1.13 milyondan fazla kullanıcının 2018 Oyun Ödülleri'ni canlı olarak takip etmesini sağladı.

Gerçekleştirilen etkinlikte; Mortal Kombat 11, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, CTR (Crash Team Racing), #TheDreadWolfRises, Far Cry New Dawn ve dahası olmak üzere toplamda 10 yeni oyunun duyurusu yapıldı. The Game Awards'ın yıllara göre izlenmesindeki artış ise şu şekilde: