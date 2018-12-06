2018 Oyun Ödülleri Sahiplerini Buluyor (Canlı Yayın)

2018 Oyun Ödülleri, Türkiye saatiyle bu gece yarısından sonra sabaha karşı 04:30'da başlayacak törenle sahiplerine verilecek. Törenin canlı yayınını ise vereceğimiz YouTube bağlantısından takip edebilirsiniz.

Geoff Keighley’in yıllık ödülleri, en az 10 ön gösterime, canlı müzik performanslarına ve oyun geliştiricilerinden ve kutlamalardan görüntülere ev sahipliği yapacak. Yayını canlı olarak takip etmek isteyenler için neredeyse her platformda canlı yayın etkinlikleri oluşturuldu. YouTube, Twitch, Twitter, Mixer ve Facebook Live üzerinde paylaşılacak etkinlik, bu gecenin sonrasında sabaha karşı saat 04:30'da başlayacak.

2018 Oyun Ödülleri'nde karşımıza çıkacak yeni yapımlar da var. Bunlardan kesin olan ikisi: yeni bir Far Cry oyunu ve Obsidian Entertainment'dan yeni bir RPG oyunu. Rage 2 ve Anthem üzerindeki güncellemeleri göreceğimiz etkinlikte, Dragon Age hakkında da birtakım bilgiler elde edebiliriz.

Sony ve Microsoft'tan bazı yöneticiler de ödül sunmak için sahnede olacaklar. Xbox ve PlayStation hakkında bazı yeni haberler duyabiliriz. Son olarak Avengers: Infinity War'ın yönetmenleri Russo kardeşler de 2018 Oyun Ödülleri'nde yer alacak. Bu ikilinin geceye katılması, Eidos Montreal ve Crystal Dynamics tarafından duyurulan Avengers oyunu hakkında ön gösterimlerin olabilme ihtimalini ortaya çıkarıyor.

Gerçekleşmesi muhtemel sürprizleriyle, canlı performanslarıyla ve harika kutlamalarıyla 2018 Oyun Ödülleri'ni aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.