2018 Steam Ödülleri İçin Oylama Başladı

Her yıl gerçekleştirilen Steam Ödülleri'nin bu seneki yarışması başladı.

Sayısız oyunun bulunduğu ve kullanıcıların en çok kullandığı oyun platformu olan Steam, 2018 yılının enlerini seçeceği Steam Ödülleri yarışmasını duyurdu. 2018'in en iyi Steam oyunlarını ve geliştiricilerini belirlemek için oy verenlere, toplamda 8 adet kategoride 5 seçenek ile sunuluyor. Oylamaya katılan herkese Steam tarafından koleksiyon kartı seti hediye edilecek.

8 kategoriden ilki olan Yılın Oyunu kategorisinde; PUBG, Monster Hunter: World, Kingdom Come: Deliverance, Hitman 2 ve Assassin's Creed Odyssey olmak üzere toplamda 5 oyun bulunuyor. Yılın Oyunu kategorisini sırayla; Yılın VR Oyunu, Aşk ile Devam Ettirilen, En İyi Geliştiriciler, En İyi Ortam, Arkadaşlarla Daha Zevkli, En İyi Alternatif Tarih ve Bir Makineyle Yaşanan En Büyük Eğlence olmak üzere 7 kategori takip ediyor ve her kategoride 5'er seçenek bulunuyor.

Siz de 2018 Steam Ödülleri'nde oyunuz ile yer almak istiyorsanız buradan 2018 Steam Ödülleri sayfasına girebilir, giriş yaptıktan sonra her bir kategori için bir adet oy kullanarak 2018 Steam Ödülleri'nde söz sahibi olabilirsiniz. 3 Ocak'ta sona erecek olan oylamanın sonuçları, Şubat ayının başlarında açıklanacak.