  • 2018 Steam Ödülleri Sonuçlandı: İşte Kazananlar

2018 Steam Ödülleri Sonuçlandı: İşte Kazananlar

3 dk okuma süresi
42
10
3
2
1
Steam'ın her yıl düzenlediği Oyun Ödülleri belli oldu. Kazananlar ise zaten tahmin edildiği gibi.

Oyunların artık CD ile değil internet üzerinden satıldığı dönemde Steam, oyunların yapımcıdan kullanıcıya dağıtımına sağlayan en büyük ve en başarılı platform olarak halihazırda çalışmalarına devam ediyor. Dijital oyun dağıtım platformu Steam her yıl düzenli olarak kategorilere göre en iyi oyunların ve yapımcıların seçildiği bir yarışma da düzenliyor.

Yılın VR Oyunu, Aşk ile Devam Ettirilen, En İyi Geliştiriciler, En İyi Ortam, Arkadaşlarla Daha Zevkli, En İyi Alternatif Tarih ve Bir Makineyle Yaşanan En Büyük Eğlence olmak üzere toplamda 8 kategoride adayların bulunduğu 2018 Steam Ödülleri'nin sonucu açıklandı.

Steam kullanıcılarının oylamasına sunulan Steam Ödülleri'nde Assassin's Creed Odyssey dışında 2018 yılında üretilen bir oyun bulunmaması ise sonuçlarda dikkatleri çekenler arasında.

Yılın Oyunu Kategorisi Adayları

PlayerUnknown’s Battlegrounds
Monster Hunter: World
Kingdom Come: Deliverance
Hitman 2
Assassin’s Creed Odyssey

Kazanan: PlayerUnknown’s Battlegrounds

Yılın VR Oyunu Kategorisi Adayları

The Elder Scrolls V: Skyrim VR
VRChat
Beat Saber
Fallout 4 VR
Superhot VR

Kazanan: The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Aşk ile Devam Ettirilen Kategorisi Adayları

Dota 2
Grand Theft Auto 5
No Man’s Sky
Path of Exile
Stardew Valley

Kazanan: Grand Theft Auto 5

En İyi Geliştirici Kategorisi Adayları

CD Projekt Red
Ubisoft
Bethesda
Rockstar Games
Digital Extremes
Square Enix5
Capcom
Paradox Interactive
Bandai Namco
Klei Entertainment 

Kazanan: CD Projekt Red​

En İyi Ortam Kategorisi Adayları

The Witcher 3: Wild Hunt
Subnautica
Shadow of the Tomb Raider
Far Cry 5
Dark Souls 3

Kazanan: The Witcher 3: Wild Hunt

Arkadaşlarla Daha İyi Kategorisi Adayları

Counter-Strike: Global Offensive
Rainbow Six Siege
Payday 2
Dead by Daylight
Overcooked 2

Kazanan: Tom Clancy's Rainbow Six Siege​

En İyi Alternatif Tarih Kategorisi Adayları

Wolfeinstein 2: The New Colossus
Assassin’s Creed Odyssey
Hearts of Iron 4
Sid Meier’s Civilization 6
Fallout 4

Kazanan: Assassin’s Creed Odyssey​

Bir Makine ile Yaşanan En Büyük Eğlence Kategorisi Adayları

Euro Truck Simulator 2
Rocket League
Nier:Automata
Factorio
Space Engineers

Kazanan: Rocket League

Steam Ödülleri'nin 2018 yılı sonunda gerçekleştirilen oylamasında optimizasyon sorunlarına rağmen PUBG'nin (PlayerUnknown's Battlegrounds) Yılın Oyunu Kategorisi'nin kazananı seçilmesi bazı kesimleri şaşırttı ancak her ne kadar optimizasyon sorunu bulunsa da yaydığı ünü sayesinde Yılın Oyunu seçildi.

Kaynak : https://store.steampowered.com/steamawards?snr=1_4_4__100
Etiketler: steam ödülleri, Steam game awards, 2018 Steam ödülleri
42
10
3
2
1
Emoji İle Tepki Ver
42
10
3
2
1