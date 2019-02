2018 Steam Ödülleri Sonuçlandı: İşte Kazananlar

Steam'ın her yıl düzenlediği Oyun Ödülleri belli oldu. Kazananlar ise zaten tahmin edildiği gibi.

Oyunların artık CD ile değil internet üzerinden satıldığı dönemde Steam, oyunların yapımcıdan kullanıcıya dağıtımına sağlayan en büyük ve en başarılı platform olarak halihazırda çalışmalarına devam ediyor. Dijital oyun dağıtım platformu Steam her yıl düzenli olarak kategorilere göre en iyi oyunların ve yapımcıların seçildiği bir yarışma da düzenliyor.

Yılın VR Oyunu, Aşk ile Devam Ettirilen, En İyi Geliştiriciler, En İyi Ortam, Arkadaşlarla Daha Zevkli, En İyi Alternatif Tarih ve Bir Makineyle Yaşanan En Büyük Eğlence olmak üzere toplamda 8 kategoride adayların bulunduğu 2018 Steam Ödülleri'nin sonucu açıklandı.

Steam kullanıcılarının oylamasına sunulan Steam Ödülleri'nde Assassin's Creed Odyssey dışında 2018 yılında üretilen bir oyun bulunmaması ise sonuçlarda dikkatleri çekenler arasında.

Yılın Oyunu Kategorisi Adayları

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Monster Hunter: World

Kingdom Come: Deliverance

Hitman 2

Assassin’s Creed Odyssey

Kazanan: PlayerUnknown’s Battlegrounds

Yılın VR Oyunu Kategorisi Adayları

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

VRChat

Beat Saber

Fallout 4 VR

Superhot VR

Kazanan: The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Aşk ile Devam Ettirilen Kategorisi Adayları

Dota 2

Grand Theft Auto 5

No Man’s Sky

Path of Exile

Stardew Valley

Kazanan: Grand Theft Auto 5

En İyi Geliştirici Kategorisi Adayları

CD Projekt Red

Ubisoft

Bethesda

Rockstar Games

Digital Extremes

Square Enix5

Capcom

Paradox Interactive

Bandai Namco

Klei Entertainment

Kazanan: CD Projekt Red​

En İyi Ortam Kategorisi Adayları

The Witcher 3: Wild Hunt

Subnautica

Shadow of the Tomb Raider

Far Cry 5

Dark Souls 3

Kazanan: The Witcher 3: Wild Hunt

Arkadaşlarla Daha İyi Kategorisi Adayları

Counter-Strike: Global Offensive

Rainbow Six Siege

Payday 2

Dead by Daylight

Overcooked 2

Kazanan: Tom Clancy's Rainbow Six Siege​

En İyi Alternatif Tarih Kategorisi Adayları

Wolfeinstein 2: The New Colossus

Assassin’s Creed Odyssey

Hearts of Iron 4

Sid Meier’s Civilization 6

Fallout 4

Kazanan: Assassin’s Creed Odyssey​

Bir Makine ile Yaşanan En Büyük Eğlence Kategorisi Adayları

Euro Truck Simulator 2

Rocket League

Nier:Automata

Factorio

Space Engineers

Kazanan: Rocket League

Steam Ödülleri'nin 2018 yılı sonunda gerçekleştirilen oylamasında optimizasyon sorunlarına rağmen PUBG'nin (PlayerUnknown's Battlegrounds) Yılın Oyunu Kategorisi'nin kazananı seçilmesi bazı kesimleri şaşırttı ancak her ne kadar optimizasyon sorunu bulunsa da yaydığı ünü sayesinde Yılın Oyunu seçildi.